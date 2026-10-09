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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 2nd T20 Highlights: अय्यर-गंभीर के सारे दांव पेंच फेल, 249 बनाकर भी हारा भारत; वेस्टइंडीज का ऐतिहासिक रन चेज

IND vs WI 2nd T20 Highlights: अय्यर-गंभीर के सारे दांव पेंच फेल, 249 बनाकर भी हारा भारत; वेस्टइंडीज का ऐतिहासिक रन चेज

IND vs WI 2nd T20 Highlights: रांची में खेले गए दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है. भारतीय टीम 249 रन बनाकर भी हार गई.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 09 Oct 2026 10:56 PM (IST)
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रांची में खेले गए दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है. अक्षर पटेल से लेकर कुलदीप यादव और नमन धीर, सभी स्पिन गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रन बनाए थे. जब गेंदबाजी आई तो कोच गंभीर और कप्तान अय्यर ने कई रणनीति भी बनाईं, लेकिन रांची की ओस और शाई होप के जुझारूपन ने उनके सारे दांव पेंच पर पानी फेर दिया. 

मैदान में इधर देखो, उधर देखो चौके और छक्कों की बरसात हो रही थी. शाई होप और शेरफान रदरफोर्ड का ऐसा तूफान आया कि मयंक यादव की पेस, अर्शदीप की स्विंग और कुलदीप यादव की स्पिन, सब धरे के धरे रह गए. जब-जब वेस्टइंडीज के बल्लेबाज लंबे-लंबे छक्के लगा रहे थे तब-तब कैमरा गंभीर और अय्यर की तरफ घूमा. हर बार बाउंड्री लगने पर अय्यर और गंभीर का चेहरा उतरा हुआ नजर आया.

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वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा रन चेज

17वें ओवर में जब कुलदीप यादव को 3 छक्के पड़े, तब तो कोच गंभीर के जैसे हाथ-पांव फूल गए थे. वो हाथ झटक कर निराशा व्यक्त कर रहे थे. शाई होप 45 गेंद में 102 रन बनाकर नाबाद लौटे. उन्हीं की बदौलत वेस्टइंडीज टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा रन चेज करने में कामयाब रहा.

वेस्टइंडीज की इस जीत को उलटफेर ना कहा जाए तो सही होगा. वह 2 बार की टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम है. शाई होप के अलावा शेरफान रदरफोर्ड भी भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे, जिन्होंने 37 गेंद में 84 रन जड़ दिए. दूसरी पारी में ओस/ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाली थी, असल में उसका फायदा वेस्टइंडीज को मिला.

ऐसी कुटाई नहीं देखी होगी

भारतीय गेंदबाजों की शायद ही ऐसी कुटाई कभी देखी होगी. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने तो गेंदबाजी में फिफ्टी ही लगा दी. अक्षर ने 3.3 ओवर में 63 रन, वहीं कुलदीप ने 4 ओवर में 53 रन लुटा दिए. नमन धीर से लेकर शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव, जो भी आया उसे बहुत मार पड़ी. सभी भारतीय गेंदबाजों का इकोनॉमी रेट 11 से ऊपर रहा.

दो मैचों के बाद भारत और वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज एक-एक से बराबर हो गई है. अभी सीरीज में तीन मुकाबले और बाकी हैं. दोनों का अगला टी20 मैच 11 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 09 Oct 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
Cricket Highlights Mayank Yadav IND Vs WI
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