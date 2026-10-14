शिखर धवन हुए गुस्से से आगबबूला, टी20 लीग पर 'लीगल एक्शन' की धमकी

भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप के आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है. दरअसल धवन का आरोप है कि इस लीग के आयोजकों ने बिना उनकी जानकारी या अनुमति के उन्हें प्रतिभागी के तौर पर दिखाकर उनके नाम का इस्तेमाल किया है. पूर्व क्रिकेटर ने फैंस से भी आग्रह किया कि ऐसी अनअधिकृत खबरों पर विश्वास ना करें.

शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर लिखा - मैंने देखा है कि वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप में मेरा नाम एक प्रतिभागी के तौर पर दिखाया गया है. आयोजकों ने मेरी अनुमति या जानकारी के बिना मेरे नाम का इस्तेमाल किया है और मेरी टीम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी. मैं मीडिया और फैंस से आग्रह करता हूं कि किसी भी अनअधिकृत खबर पर विश्वास ना करें. आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद."

क्या है विवाद?

हॉन्ग कॉन्ग में बहुत जल्द वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप खेला जाना है, जिसमें एशिया वॉरियर्स, अफ्रीका लायंस, यूरोप चैंपियंस और नॉर्थ अमेरिका ईगल्स की टीम खेलेंगी. इस लीग में रिटायर हो चुके क्रिकेटर खेलते दिखेंगे. पिछले दिनों दावा किया जा रहा था कि शिखर धवन इस लीग में एशिया वॉरियर्स के लिए खेलेंगे और इसी टीम से पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद और सोहेल तनवीर भी खेल सकते हैं. दूसरी ओर शिखर धवन ने साफ कर दिया है कि वह वर्ल्ड टी कॉन्टिनेंट कप में नहीं खेलेंगे.

I have come across my name as a participant in the World T20 Continent Cup. My name has been used by the organisers without my knowledge or permission, and my team will be taking the appropriate legal steps to address this. I request the media and my fans to not report or rely on any unauthorised announcements. Thank you for your continued love and support. 🙏 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 13, 2026

वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप क्या है?

वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप का इस साल पहली बार आयोजन होने जा रहा है. हॉन्ग कॉन्ग इसकी मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया के 60 से भी अधिक संन्यास ले चुके क्रिकेटर भाग लेंगे. हर एक अभी तक लीग का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है. हालांकि यह लीग दिसंबर महीने में खेली जाएगी.

बताया जा रहा है कि इस लीग में ड्वेन स्मिथ, जेरोम टेलर, उपुल थरंगा, अभिमन्यू मिथुन और राहुल शर्मा जैसे नामी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

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