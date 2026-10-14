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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशिखर धवन हुए गुस्से से आगबबूला, टी20 लीग पर 'लीगल एक्शन' की धमकी

शिखर धवन हुए गुस्से से आगबबूला, टी20 लीग पर 'लीगल एक्शन' की धमकी

बहुत जल्द हॉन्ग कॉन्ग में वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप का सबसे पहला संस्करण खेला जाएगा. पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने इस लीग पर लीगल एक्शन लेने की धमकी दे डाली है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप के आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है. दरअसल धवन का आरोप है कि इस लीग के आयोजकों ने बिना उनकी जानकारी या अनुमति के उन्हें प्रतिभागी के तौर पर दिखाकर उनके नाम का इस्तेमाल किया है. पूर्व क्रिकेटर ने फैंस से भी आग्रह किया कि ऐसी अनअधिकृत खबरों पर विश्वास ना करें.

शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर लिखा - मैंने देखा है कि वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप में मेरा नाम एक प्रतिभागी के तौर पर दिखाया गया है. आयोजकों ने मेरी अनुमति या जानकारी के बिना मेरे नाम का इस्तेमाल किया है और मेरी टीम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी. मैं मीडिया और फैंस से आग्रह करता हूं कि किसी भी अनअधिकृत खबर पर विश्वास ना करें. आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद."

क्या है विवाद?

हॉन्ग कॉन्ग में बहुत जल्द वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप खेला जाना है, जिसमें एशिया वॉरियर्स, अफ्रीका लायंस, यूरोप चैंपियंस और नॉर्थ अमेरिका ईगल्स की टीम खेलेंगी. इस लीग में रिटायर हो चुके क्रिकेटर खेलते दिखेंगे. पिछले दिनों दावा किया जा रहा था कि शिखर धवन इस लीग में एशिया वॉरियर्स के लिए खेलेंगे और इसी टीम से पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद और सोहेल तनवीर भी खेल सकते हैं. दूसरी ओर शिखर धवन ने साफ कर दिया है कि वह वर्ल्ड टी कॉन्टिनेंट कप में नहीं खेलेंगे.

वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप क्या है?

वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप का इस साल पहली बार आयोजन होने जा रहा है. हॉन्ग कॉन्ग इसकी मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया के 60 से भी अधिक संन्यास ले चुके क्रिकेटर भाग लेंगे. हर एक अभी तक लीग का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है. हालांकि यह लीग दिसंबर महीने में खेली जाएगी.

बताया जा रहा है कि इस लीग में ड्वेन स्मिथ, जेरोम टेलर, उपुल थरंगा, अभिमन्यू मिथुन और राहुल शर्मा जैसे नामी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 14 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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