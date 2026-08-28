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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित से लेकर अगरकर, 5 ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने क्रिकेटर की बहन से की शादी

रोहित से लेकर अगरकर, 5 ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने क्रिकेटर की बहन से की शादी

क्रिकेटर्स अपने रिकार्ड्स के आलावा निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. यहां हम आपको ऐसे पांच क्रिकेटर्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों की बहनों से शादी की.

Written By : शिवम |  Updated at : 28 Aug 2026 12:56 PM (IST)
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क्रिकेटर्स मैदान पर बनाए गए रिकार्ड्स के आलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. भारत में क्रिकेटर्स की पत्नियां भी स्टार वाली जिंदगी जीती हैं. यहां हम आपको 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी पत्नियों के भाई भी क्रिकेट खेलते हैं. इसमें पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर भी शामिल हैं, जो वर्तमान में सीनियर पुरुष चयन समिति के हेड भी हैं. इसमें रोहित शर्मा भी हैं, जिनकी पत्नी रितिका सजदेह युवराज सिंह की बहन लगती है. आज युवराज ने रितिका के साथ एक फोटो शेयर करते हुए रक्षाबंधन की बधाई भी दी.

उमर अकमल

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर अकमल की पत्नी नूर आमना हैं, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल कादिर की बेटी और उस्मान कादिर की बहन हैं. 33 वर्षीय उस्मान ने पाकिस्तान के लिए 1 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उस्मान अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हॉकेसबरी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने 13 दिसंबर, 2015 को रितिका सजदेह के साथ शादी की थी, जो पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की मुंहबोली बहन है. आज रक्षाबंधन के मौके पर युवराज ने अपनी बहनों के साथ फोटो शेयर करते हुए भाई-बहन के इस पावन त्यौहार की बधाई दी, इस पोस्ट में रितिका भी थीं.

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अजीत अगरकर

पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर ने 2002 में फातिमा घाडियाली से शादी की थी. फातिमा मुंबई के पूर्व क्रिकेटर मजहर की बहन हैं, जो अजीत अगरकर के साथ ही क्रिकेट खेलते थे और उनके अच्छे दोस्त थे. अगरकर ने भारत के लिए 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम क्रमश 58, 288 और 3 विकेट हैं.

सुनील गावस्कर

पूर्व क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ ने सुनील गावस्कर की बहन कविता से शादी की थी. गुंडप्पा ने भारत के लिए 91 टेस्ट और 25 वनडे मैच खेले, जिसमें क्रमश 6080 और 439 रन बनाए.

विक्रम राठौर

भारत के लिए 13 अंतर्राष्ट्रीय (6 टेस्ट और 7 वनडे) मैच खेल चुके पूर्व क्रिकेटर विक्रम राठौर ने आशीष कपूर की बहन से शादी की थी. आशीष ने भारत के लिए 4 टेस्ट और 17 वनडे मैच खेले, वह 1996 में भारत की वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Aug 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Ajit Agarkar Rohit SHarma
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