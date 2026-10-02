2027 वनडे वर्ल्ड कप में शुरुआती स्टेज में बाहर होगा पाकिस्तान? जानें कैसा है समीकरण

वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आते ही पाकिस्तान के सामने चुनौतियों की तस्वीर भी साफ हो गई है. टीम को ग्रुप स्टेज में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ उतरना है. इसके अलावा मेजबान जिम्बाब्वे और एक क्वालीफायर टीम भी इसी ग्रुप में होगी. ऐसे में पाकिस्तान के लिए शुरुआत से ही अपने हर मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होगा.

2027 वर्ल्ड कप के ग्रुप-ए में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालीफायर ए को रखा गया है. पाकिस्तान अपने खेल की शुरुआत 8 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ करेगा. इसके ठीक 2 दिन बाद 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में भारत से उसका मुकाबला होगा.

इसके बाद पाकिस्तान 15 अक्टूबर को क्वालीफायर ए, 19 अक्टूबर को जिम्बाब्वे और 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा. यानी टीम के सामने 5 ग्रुप मैच होंगे और इनमें से हर मुकाबला अगले राउंड की राह के लिए अहम रहेगा.

ऐसे मिलेगा अगले राउंड का टिकट

2027 वर्ल्ड कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और इस बार फॉर्मेट भी बदला गया है. पहले 3 निचली रैंकिंग वाली क्वालीफायर टीमें सुपर सीरीज खेलेंगी, जिसमें टॉप करने वाली टीम ग्रुप स्टेज में पहुंचेगी.

इसके बाद 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. हर टीम अपने ग्रुप की बाकी 5 टीमों से एक-एक मैच खेलेगी. दोनों ग्रुप की टॉप-3 टीमें सीधे सुपर-7 में पहुंचेंगी. इसके अलावा दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में बेहतर रिकॉर्ड वाली टीम को भी जगह मिलेगी.

सुपर-7 में नहीं मिलेगा कोई फायदा

पाकिस्तान अगर ग्रुप स्टेज पार कर लेता है तो सुपर-7 में उसे फिर से शुरुआत करनी होगी. ग्रुप स्टेज के अंक इस राउंड में आगे नहीं जाएंगे. सुपर-7 में 7 टीमें एक-दूसरे से खेलेंगी और हर टीम के 6 मुकाबले होंगे.

पाकिस्तान को सुपर-7 के लिए A3 सीड दिया गया है. इस चरण में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और श्रीलंका को भी प्री-सीड किया गया है. लेकिन सुपर-7 में पहुंचने वाली टीमों का फैसला ग्रुप स्टेज के नतीजों से होगा.

सेमीफाइनल के लिए टॉप-4 में रहना जरूरी

सुपर-7 के बाद टॉप-4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. यानी पाकिस्तान को पहले ग्रुप स्टेज पार करना होगा और फिर सुपर-7 में भी लगातार अच्छे नतीजे देने होंगे. इसलिए टीम के लिए सिर्फ बड़े मुकाबले जीतना ही नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में लगातार प्रदर्शन करना अहम रहेगा.

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