सुजीत ने किया सबसे बड़ा उलटफेर, जीता गोल्ड मेडल; चंद मिनट में ओलंपिक चैंपियन को किया ढेर

भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने 2026 एशियन गेम्स में पुरुषों की 65 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) जीता है. गोल्ड मेडल के मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुलमाझिद कुदिएव के खिलाफ शुरुआत में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और 10-9 से रोमांचक जीत दर्ज की.

गोल्ड मेडल मैच से पहले सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को ढेर किया था. सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन कोटारा कियूका को 3-3 से हराकर एशियाई खेलों में पुरुषों के 65kg वर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी. इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

गोल्ड मेडल मैच से पहले सुजीत कलकल ने जब सबसे बड़ा उलटफेर किया और ओलंपिक चैंपियन को ढेर किया तो उनका चैंपियन बनना तय हो गया था. फिर सबको उम्मीद थी कि अब वह गोल्ड मेडल ही जीतेंगे. हालांकि, सुजीत के लिए गोल्ड मेडल का मैच इतना आसान नहीं रहा. ताजिकिस्तान के अब्दुलमाझिद कुदिएव और सुजीत कलकल के बीच कांटे की टक्कर हुई. अंत में सुजीत ने 10-9 से रोमांचक जीत दर्ज की, और गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

गोल्ड मेडल मैच में 2-9 से पीछे चल रहे थे सुजीत, फिर पलटी बाजी

सुजीत ने फाइनल की राह में ईरान और जापान के मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को हराया. इससे यह लगने लग गया था कि 23 वर्षीय सुजीत एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहेंगे, लेकिन ताजिकिस्तान के अब्दुलमजीद कुदिएव ने भारतीय खिलाड़ी के लिए चुनौती खड़ी कर दी.

सुजीत एक समय 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लगातार आठ अंक बनाकर जीत हासिल की. इससे पहले सुजीत ने अफगानिस्तान के सैयद उमर ज़ज़ई को 13-3 हराया और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिमजादेहसवादकुही के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए बिना कोई अंक गंवाए तकनीकी श्रेष्ठता से जीत हासिल की.

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