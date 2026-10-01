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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज कितने बजे है ODI वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल का एलान, एक ग्रुप में होगा भारत-पाकिस्तान?

आज कितने बजे है ODI वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल का एलान, एक ग्रुप में होगा भारत-पाकिस्तान?

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल का एलान आज होगा, जानिए ये कितने बजे है. इस बार टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी बदला है. एक सवाल ये भी है कि क्या भारत पाकिस्तान एक ग्रुप में होगा?

Written By : शिवम |  Updated at : 01 Oct 2026 07:15 AM (IST)
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आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का 14वां संस्करण (Cricket World Cup 2027) अगले साल 4 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच खेला जाएगा. आईसीसी आज फुल शेड्यूल का एलान करेगा. इस बार टूर्नामेंट के फॉर्मेट में बदलाव हुआ है, ग्रुप स्टेज से पहले सुपर सीरीज राउंड होगा और सेमीफाइनल से पहले सुपर-7. बीसीसीआई और पीसीबी के बीच पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के रिश्ते रहे हैं, ऐसे में सवाल है कि क्या दोनों टीमें एक ग्रुप में होगी?

वनडे वर्ल्ड कप 2027 में कुल 14 टीमें खेलेंगी. 11 टीमों की ग्रुप स्टेज में जगह पक्की है, लेकिन 1 टीम का फैसला सुपर सीरीज राउंड से होगा. पहले राउंड में रैंकिंग में सबसे नीचे की 3 टीमें 2-2 मैच खेलेगी. टॉप पर रहने वाली टीम राउंड-2 (ग्रुप स्टेज) की 12वीं टीम बन जाएगी, अन्य 2 का सफर खत्म हो जाएगा.

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इस राउंड में 12 टीमों को 6-6 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा. दोनों ग्रुप की टॉप-3 टीम और दोनों में अन्य टीमों में सर्वश्रेष्ठ टीम सुपर-7 में जाएगी. इस बार ग्रुप स्टेज से सीधा सेमीफाइनल में एंट्री नहीं मिलेगी, बल्कि ये नया राउंड शामिल किया गया है, जिसमें कुल 7 टीमें पहुंचेगी.

सुपर-7 राउंड सिंगल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा. टॉप-4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. पहले स्थान की टीम चौथे स्थान की टीम से, दूसरे स्थान की टीम तीसरे स्थान की टीम से सेमीफाइनल खेलेगी.

ODI वर्ल्ड कप 2027 शेड्यूल की घोषणा कितने बजे होगी?

भारतीय समयनुसार वनडे वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल की घोषणा 1 अक्टूबर, रात 8:30 बजे होगी. शेड्यूल एलान लाइव होगा.

कहां देखें ODI वर्ल्ड कप 2027 शेड्यूल एलान लाइव?

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल का एलान भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

फैंस उत्साहित हैं जानने के लिए भारत बनाम पाकिस्तान मैच किस तारीख को होगा. हालांकि इस बार ये भी देखना है कि क्या दोनों टीमें एक ही ग्रुप में होगी या नहीं.

यह भी पढ़ें- 223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 01 Oct 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM ODI World Cup 2027
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