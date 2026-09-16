बटलर ने रचा इतिहास, तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

जोस बटलर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है जो अब खिससकार तीसरे स्थान पर आ गए हैं. इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बटलर ने मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ 80 रनों की शनदार पारी खेलकर ये कीर्तिमान हासिल किया.

रोज बॉल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए पहले टी20 में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जोस बटलर ने 44 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 8 चौके लगाए. कप्तान हैरी ब्रूक ने शतक जड़ा, उन्होंने 49 गेंदों में 114 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. वह नाबाद रहे, उन्होंने 6 छक्के और 10 चौके जड़े.

बटलर ने रोहित को पछाड़ा

टी20 इंटरनेशनल में अब जोस बटलर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. वह पहले तीसरे स्थान पर थे, अब रोहित शर्मा दूसरे से खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गए. बता दें कि रोहित ने 2024 में ही इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. बटलर के अब 148 पारियों में 4292 रन हो गए हैं. रोहित ने अपने करियर में 151 टी20 पारियों में 4231 रन बनाए थे.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अभी पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, जिन्होंने 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं. बटलर उनसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं हैं.

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119 रनों से जीता इंग्लैंड

255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका क्रिकेट टीम 135 रनों पर सिमट गई. इंग्लैंड के लिए सोनी बेकर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए. लियाम डॉसन और जेमी ओवरटन ने 2-2 विकेट लिए. जोश टंग, विल जैक्स और आदिल रशीद के खाते में 1-1 विकेट आया.

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

4596 - बाबर आजम (पाकिस्तान)

बाबर आजम (पाकिस्तान) 4292 - जोस बटलर (इंग्लैंड)

जोस बटलर (इंग्लैंड) 4231 - रोहित शर्मा (भारत)

रोहित शर्मा (भारत) 4188 - विराट कोहली (भारत)

विराट कोहली (भारत) 3895 - पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड)

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