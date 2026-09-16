रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज खेलेंगे? अगरकर लेंगे आखिरी फैसला

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने में करीब 10 दिन का समय ही रह गया है, BCCI जल्द स्क्वॉड का ऐलान करने वाला है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति टीम चुनने के लिए जब बैठक करेगी, तो रोहित शर्मा पर बात जरूर होगी. में रोहित के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदों पर भी फिर से चर्चा होगी. सभी की निगाहें टिकी हैं कि समिति क्या फैसला करती है, क्या रोहित इस सीरीज का हिस्सा होंगे या नहीं.

रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप के समय 40 साल के होंगे, जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह उसमें खेल पाएंगे या नहीं. लॉर्ड्स में खेली पिछली पारी में शतक लगाने के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि वह अभी भी इस फॉर्मेट में बड़ा असर डालने की काबिलियत रखते हैं. इंग्लैंड दौरे से पहले उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ क्रमश 16, 48 और 79 रन बनाए थे.

रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर जब से शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, तब से पूर्व कप्तान के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं. इंग्लैंड दौरे पर आई खबर ने सभी को हैरान कर दिया था, जिसमें कहा गया था रोहित लॉर्ड्स में अपना आखिरी वनडे खेलेंगे और उन्हें बता दिया गया है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम के लिए उनके नाम पर चर्चा नहीं होगी. हालांकि बीसीसीआई ने इसे अफवाह मात्र बताया था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कहा गया कि वह अगले वर्ल्ड कप में खेलेंगे.

2026 रहा शानदार

रोहित शर्मा ने पिछले साल टेस्ट से संन्यास लिया था, उससे पिछले साल 2024 में टी20 को अलविदा कहा था. अब वह भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. साल 2026 उनके लिए शानदार रहा है, उन्होंने 9 पारियों में 42.11 की औसत से 379 रन बनाए. इसमें एक शतक शामिल है जो उन्होंने लॉर्ड्स (138) के मैदान पर लगाया था.

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज से शुरुआत होगी, पहला मैच 27 सितंबर को खेला जाएगा. दूसरा 30 सितंबर और वनडे सीरीज का आखिरी मैच 3 अक्टूबर को होगा.