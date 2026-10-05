IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअक्टूबर में टीम इंडिया का अगले मैच कब? डेट-टाइमिंग सहित नोट कर लें शेड्यूल

अक्टूबर में टीम इंडिया का अगले मैच कब? डेट-टाइमिंग सहित नोट कर लें शेड्यूल

टीम इंडिया ने 03 अक्टूबर को पिछला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था, जो वनडे सीरीज का तीसरा मैच था. अब भारतीय टीम अक्टूबर में अगला मैच कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी? आइए जानते हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 05 Oct 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछला मुकाबला बीते शनिवार (03 अक्टूबर) को खेला था. यह वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच था. अब सवाल यह उठ रहा है कि टीम इंडिया अगला मुकाबला, कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी? तो आपको बता दें कि भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज टीम ही भारत के खिलाफ वनडे के बाद टी20 सीरीज के लिए मैदान पर उतरेगी. दोनों के बीच 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. 

टी20 सीरीज की शुरुआत 06 अक्टूबर (मंगलवार) से होगी. यही टीम इंडिया का अगला मैच होगा. यह मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी, इस दिन खेलेंगे मुकाबला
भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी, इस दिन खेलेंगे मुकाबला
क्रिकेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
क्रिकेट
टी20 सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने अचानक बदली अपनी टीम, खूंखार बल्लेबाज को बुलाया
टी20 सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने अचानक बदली अपनी टीम, खूंखार बल्लेबाज को बुलाया
क्रिकेट
OMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
OMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

ऐसा है टी20 सीरीज का शेड्यूल 

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20 मैच- 06 अक्टूबर (मंगलवार), लखनऊ 

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टी20 मैच- 09 अक्टूबर (शुक्रवार), रांची 

भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 मैच- 11 अक्टूबर (रविवार), इंदौर

भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथा टी20 मैच- 14 अक्टूबर (बुधवार), हैदराबाद 

भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवां टी20 मैच- 17 अक्टूबर (शनिवार), बेंगलुरु

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 31 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इसमें भारत के पास बढ़त मौजूद है. टीम इंडिया ने 20 मुकाबलों में जीत अपने नाम की है. वेस्टइंडीज ने 10 मैच जीते हैं. दोनों के बीच बाकी एक मैच बेनतीजा रहा है. टी20 सीरीज में भी फैंस चाहेंगे कि टीम इंडिया अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखे. 

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड 

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव. 

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वॉड 

अकील हुसैन, रोस्टन चेज, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), गुडाकेश मोती, शिमरोन हेटमायर, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, शेरफेन रदरफोर्ड, मैथ्यू फोर्ड, कामिल पूरन, क्वेंटिन सैम्पसन, ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), शमर जोसेफ, अमीर जंगू. 

 

यह भी पढ़ें: भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना

Published at : 05 Oct 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
October Ind Vs Wi T20i INDIAN TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी, इस दिन खेलेंगे मुकाबला
भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी, इस दिन खेलेंगे मुकाबला
क्रिकेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
क्रिकेट
टी20 सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने अचानक बदली अपनी टीम, खूंखार बल्लेबाज को बुलाया
टी20 सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने अचानक बदली अपनी टीम, खूंखार बल्लेबाज को बुलाया
क्रिकेट
OMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
OMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
महाराष्ट्र
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
विश्व
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
स्पोर्ट्स
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
इंडिया
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
हेल्थ
Seasonal Health Tips: मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स
मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget