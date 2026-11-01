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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविजय हजारे ट्रॉफी में होगी रोहित शर्मा की वापसी, जानें कितने मैच खेलेंगे?

विजय हजारे ट्रॉफी में होगी रोहित शर्मा की वापसी, जानें कितने मैच खेलेंगे?

रोहित शर्मा इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी कर सकते हैं. रोहित पिछले साल भी ईस् 0-ओवर टूर्नामेंट में मुंबई के लिए 2 मैच खेले थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 07:21 AM (IST)
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रोहित शर्मा मुंबई टीम में वापसी करने वाले हैं. उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को जानकारी दे दी है कि वह दिसंबर में आयोजित होने वाले 50-ओवर डोमेस्टिक टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे. रोहित अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और 2027 ODI वर्ल्ड कप से पहले गेम फिटनेस बरकरार रखने के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला है.

विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट 14 दिसंबर-8 जनवरी तक चलेगा. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार रोहित श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करेंगे. हालांकि यह अभी तय नहीं है कि रोहित टूर्नामेंट में कितने मैच खेलने वाले हैं.

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मुंबई के लिए खेलेंगे

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक सूत्र ने बताया कि रोहित शर्मा ने उनसे संपर्क करके कहा है कि वह श्रीलंका सीरीज समाप्त होने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहेंगे. सूत्र ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा बाद में खुद बताएंगे कि वह कितने मैचों के लिए उपलब्ध रहना चाहते हैं.

श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 13 दिसंबर-19 दिसंबर तक चलेगी. इस समय तक मुंबई अपने तीन मैच खेल चुकी होगी. श्रीलंका सीरीज की समाप्ति के बाद मुंबई का अगला मैच 21 दिसंबर को सर्विसेज से है. इस मुकाबले में रोहित का रिटर्न संभव है. बताते चलें कि इसके कुछ दिन बाद ही 3 जनवरी से भारत और जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज खेली जानी है. इसलिए संभव है कि रोहित विजय हजारे ट्रॉफी में 3-4 मैचों में खेल सकते हैं.

पिछले साल खेले थे 2 मैच

रोहित शर्मा पिछले साल भी विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए 2 मैच खेले थे. सिक्किम के खिलाफ मैच में उन्होंने 94 गेंद खेलकर 155 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड के खिलाफ मैच में खाता तक नहीं खोल पाए थे. रोहित ने अब तक अपने 364  मैचों के लिस्ट-ए करियर में 39 शतक सहित 14517 रन बनाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 01 Nov 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy Rohit SHarma Mumbai Cricket Team
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