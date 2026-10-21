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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप के शेड्यूल का हो गया एलान, जानें कब-कब एक्शन में दिखेगी टीम इंडिया

वर्ल्ड कप के शेड्यूल का हो गया एलान, जानें कब-कब एक्शन में दिखेगी टीम इंडिया

ICC ने अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी कर दिया है. भारतीय टीम 22 जनवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 21 Oct 2026 09:55 PM (IST)
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आईसीसी ने अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी कर दिया है. युवा भारतीय महिला क्रिकेटरों के सामने अब खिताब बचाने की चुनौती होगी. भारत ने इस टूर्नामेंट के पिछले दोनों संस्करणों में ट्रॉफी जीती थी और अब उसकी नजर लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने पर होगी. इस बार मुकाबला और खास रहने वाला है, क्योंकि टूर्नामेंट की मेजबानी बांग्लादेश और नेपाल मिलकर करेंगे. प्रतियोगिता 21 जनवरी से शुरू होगी और इसमें 16 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी.

भारतीय टीम अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2027 को वेस्टइंडीज के खिलाफ करेगी. ये मुकाबला नेपाल की राजधानी काठमांडू के टीयू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ग्रुप ए में शामिल है, जहां उसके साथ आयरलैंड, वेस्टइंडीज और मेजबान नेपाल की टीमें हैं. ग्रुप चरण के मुकाबले 26 जनवरी तक खेले जाएंगे. इसके बाद आगे बढ़ने वाली टीमें सुपर सिक्स चरण में पहुंचेंगी.

चार ग्रुप में बांटी गईं 16 टीमें

टूर्नामेंट में चार ग्रुप बनाए गए हैं. ग्रुप ए में भारत, आयरलैंड, वेस्टइंडीज और नेपाल हैं. ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और समोआ को रखा गया है. ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं. वहीं, ग्रुप डी में इंग्लैंड, श्रीलंका, अमेरिका और स्कॉटलैंड की टीमें खेलेंगी.

बांग्लादेश और नेपाल में होंगे मुकाबले

इस विश्व कप में कुल 41 मैच खेले जाएंगे. मुकाबले बांग्लादेश के चट्टोग्राम और सिलहट के अलावा नेपाल के काठमांडू में आयोजित होंगे. इसके लिए चार स्टेडियम तय किए गए हैं. टूर्नामेंट के पहले दिन 21 जनवरी को चार मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें मेजबान बांग्लादेश का सामना UAE से होगा.

4 फरवरी को सेमीफाइनल, 6 फरवरी को फाइनल

सुपर सिक्स चरण के बाद सेमीफाइनल मुकाबले 4 फरवरी को खेले जाएंगे. इसके लिए 5 फरवरी रिजर्व डे रखा गया है. टूर्नामेंट का फाइनल 6 फरवरी को होगा, जबकि 7 फरवरी को रिजर्व डे निर्धारित किया गया है. भारत के सामने तीसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रचने का मौका होगा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
ICC U19 Women's T20 World Cup 2027
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