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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका को फॉलो-ऑन से बचने के लिए कितने रन चाहिए?

श्रीलंका को फॉलो-ऑन से बचने के लिए कितने रन चाहिए?

India vs Sri Lanka Follow On: कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका टीम बड़े संकट में है, जहां उसपर फॉलो-ऑन का खतरा मंडरा रहा है. आखिर क्या होता है यह फॉलो-ऑन? यहां जान लीजिए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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श्रीलंका अपने ही घरेलू मैदान पर खेलते हुए हार से बचने की लड़ाई लड़ रही है. मगर हार से पहले उसे फॉलो-ऑन को टालना है, जो उसकी शर्मनाक हार का कारण बन सकता है. यह फॉलो-ऑन क्या है और टेस्ट क्रिकेट में इसका मतलब क्या है और कैसे दिया जाता है? यहां आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा.

सबसे पहले भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट की स्थिति जान लीजिए, जिसमें टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 503 रनों पर घोषित की थी. वहीं तीसरे दिन स्टंप्स तक श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए थे. श्रीलंकाई टीम अब भी फॉलो-ऑन से 39 रन दूर है, लेकिन यह फॉलो-ऑन तय कैसे होता है? क्या अलग-अलग मैचों में फॉलो-ऑन स्कोर अलग-अलग होता है?

क्या होता है फॉलो-ऑन?

फॉलो-ऑन देने का हक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास होता है. जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ऑलआउट होने के बाद भी 200 या उससे ज्यादा रनों से पिछड़ रही हो, तो पहली टीम उसे फॉलो-ऑन खेलने पर मजबूर कर सकती है.

उदाहरण के तौर पर कोलंबो टेस्ट को देखें तो भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 503 रन बनाए थे. अब फॉलो-ऑन से बचना है तो श्रीलंका को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की बढ़त 200 रन से कम रहे. यानी श्रीलंका को फॉलोऑन से बचने के लिए कम से कम 304 रन के स्कोर तक पहुंचना होगा. अगर श्रीलंका की पारी 303 रन पर भी खत्म हुई, तो भी टीम इंडिया उसे फॉलो-ऑन खेलने पर मजबूर कर सकती है.

फॉलो-ऑन का मतलब, टीम इंडिया पारी के अंतर से जीत की उम्मीद रखते हुए श्रीलंकाई टीम को दोबारा बैटिंग करने पर मजबूर करेगी. कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन फॉलो-ऑन से बचना है तो श्रीलंका को अभी कम से कम अपने स्कोरबोर्ड में 39 रन और जोड़ने होंगे.

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श्रीलंका क्यों पड़ा है इसके पीछे?

श्रीलंका को फॉलो-ऑन स्कोर पार करना अतिआवश्यक है, क्योंकि भारत चाहेगा कि उसे दोबारा बैटिंग के लिए ना उतरना पड़े. वहीं श्रीलंका के हाथ में सिर्फ 2 विकेट बचे हैं और चौथे दिन उसे कम से कम 39 रन और बनाने होंगे. श्रीलंका के लिए अच्छी बात यह है कि सोनल दिनुशा अब भी डटे हुए हैं और 85 रन बना चुके हैं. सोनल वही बल्लेबाज हैं, जिन्होंने गॉल टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया था. वहां उन्होंने 100 रन और 84 रन की पारी खेली थीं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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India VS Sri Lanka IND Vs SL 2nd Test TEST CRICKET
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