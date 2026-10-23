अमेरिका में जारी हुआ दीवाली को लेकर डाक टिकट, जानें क्या है इसमें खास

अमेरिका की डाक सेवा (यूएसपीएस) ने दिवाली के त्योहार को समर्पित एक विशेष डाक टिकट जारी किया है. इस टिकट पर ह्यूस्टन में रहने वाली भारतीय मूल की कलाकार संगीता भुताडा की बनाई आकर्षक रंगोली को जगह दी गई है. बुधवार शाम वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, यूएसपीएस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवानी गंभीर और संगीता भुताडा ने संयुक्त रूप से इस डाक टिकट का अनावरण किया.

रंगोली के पारंपरिक स्वरूप को डाक टिकट पर मिली जगह

अमेरिकी डाक सेवा ने रंगोली को एक जीवंत पारंपरिक कला के रूप में वर्णित किया है. यह कला आमतौर पर रंगीन चावल के पाउडर, चॉक और फूलों की पंखुड़ियों जैसी सामग्रियों से जमीन पर बनाई जाती है. भारतीय परंपरा में रंगोली को शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यह सौभाग्य लेकर आती है.

भारत में जन्मीं और लंबे समय से ह्यूस्टन क्षेत्र में रह रहीं संगीता भुताडा करीब 30 वर्षों से रंगोली की प्राचीन लोककला का अभ्यास कर रही हैं. उनके बनाए रंगोली के डिजाइन ने अब अमेरिकी डाक टिकट पर जगह बनाकर भारतीय कला और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है.

संगीता भुताडा ने साझा किए थे एक दर्जन डिजाइन

संगीता भुताडा ने पीटीआई को बताया कि अमेरिकी डाक सेवा ने एक साल से अधिक समय पहले उनसे इस डाक टिकट के लिए रंगोली बनाने को लेकर संपर्क किया था. उन्होंने कहा, “मैंने यूएसपीएस के साथ करीब एक दर्जन डिजाइन साझा किए थे, जिनमें से चार का चयन किया गया. रंगोली को तैयार करने में लगभग 10 दिन लगे.” उन्होंने बताया कि उन्हें केवल एक सुझाव दिया गया था कि रंगों का इस्तेमाल चमकीला रखा जाए, ताकि डाक टिकट पर वे बेहतर ढंग से उभर सकें.

आठ फीट व्यास की रंगोली में इस्तेमाल हुए चमकीले रंग

डाक टिकट पर दिखाई गई रंगोली का मूल डिजाइन आठ फीट व्यास का था. इसे तैयार करने में नीले, नारंगी, हरे और लाल जैसे चमकीले रंगों के साथ सफेद रंग का भी इस्तेमाल किया गया था. रंगों के इस संयोजन ने रंगोली को आकर्षक स्वरूप दिया. इस डाक टिकट का डिजाइन जेनिफर अर्नोल्ड ने तैयार किया, जबकि विलियम जे. गिकर ने कला निर्देशक की भूमिका निभाई.

2016 में पहली बार जारी हुआ था दिवाली पर डाक टिकट

अमेरिकी डाक सेवा ने दूसरी बार दिवाली के अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी किया है. इससे पहले वर्ष 2016 में दिवाली को समर्पित पहला डाक टिकट जारी किया गया था. यूएसपीएस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवानी गंभीर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी डाक सेवा वर्ष 1893 से दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों को सम्मानित करने के लिए डाक टिकट जारी करती रही है. उन्होंने कहा, “हमारे डाक टिकट ऐसी सांस्कृतिक तस्वीर बुनने में मदद करते हैं, जो अमेरिका की समृद्ध और विविध विरासत को दर्शाती है.”

भारतीय राजदूत ने की संगीता भुताडा की सराहना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने संगीता भुताडा का आभार जताया. उन्होंने उनके उत्कृष्ट डिजाइनों के माध्यम से रंगोली की सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने के प्रयास की सराहना की. दिवाली के अवसर पर जारी यह डाक टिकट भारतीय लोककला और सांस्कृतिक परंपराओं को अमेरिकी डाक सेवा के माध्यम से व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.