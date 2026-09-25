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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज

पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में पत्रकारों का सवाल सुनते ही भाग गए. उनसे आतंकवाद और हाफिज सईद को लेकर सवाल किया गया था.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 25 Sep 2026 08:38 AM (IST)
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पाकिस्तान के चेहरे से एक बार फिर से नकाब हट गया है. पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. शहबाज से जब पत्रकारों ने आतंकवाद और हाफिस सईद को लेकर सवाल किया तो वे भाग गए. यह पहला मौका नहीं है, जब दुनिया के सामने शहबाज शरीफ की फजीहत हुई है, वे इससे पहले भी आतंक के मसले पर घेरे जा चुके हैं.

'एएनआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएन हेडक्वार्टर से निकलते समय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फिर पूछा गया, 'आप आतंकवादियों को पनाह देना कब बंद करेंगे? आप लश्कर-ए-तैयबा (LeT) चीफ हाफिज सईद पर कब मुकदमा चलाएंगे?' पाकिस्तानी पीएम ने जवाब देने से इनकार कर दिया और हाथ से इशारा करते हुए भाग गए. उनके साथ चल रहे अधिकारी भी नजरअंदाज करते हुए निकल गए.

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आतंक को पनाह देता रहा है पाक

गौरतलब है कि पाकिस्तान सालों से आतंकवाद को पनाह दे रहा है. उसने भारत के खिलाफ कई बार साजिश की. पाक से आए आतंकियों ने पहलगाम घाटी में भी अटैक किया था, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया. इस ऑपरेशन के दौरान पाक को भारी नुकसान हुआ था.

पाक पीएम ने तारिक रहमान से की मुलाकात

शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की. उन्होंने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी शेयर की. शहबाज ने कहा कि पाक-बांग्लादेश के बीच ट्रेड को लेकर सहमति बनी है. अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान, अब बांग्लादेश की खुशामद में लगा है और वह इसके जरिए भारत को अप्रत्यक्ष तौर पर घेरने की तैयारी में रहता है. 

यह भी पढ़ें : 'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 25 Sep 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
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