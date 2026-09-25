'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण शुरू करते ही कई देशों के प्रतिनिधि सदन से बाहर निकल गए. वहीं, इजरायली प्रतिनिधि खड़े होकर नेतन्याहू के समर्थन में तालियां बजाते नजर आए. भाषण शुरू करने से पहले नेतन्याहू ने सदन से बाहर जाने वाले प्रतिनिधियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई और ‘नैतिक रूप से कायर’ प्रतिनिधि अभी सदन में रह गया है तो वह भी बाहर जा सकता है.

नेतन्याहू ने भाषण के दौरान अंतरराष्ट्रीय आलोचकों और सदन से बाहर जाने वाले प्रतिनिधियों पर निशाना साधा. उन्होंने ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की मौजूदा सरकार आखिरकार गिर जाएगी. नेतन्याहू ने इजरायल की आलोचना करने वाले प्रदर्शनकारियों और राजनयिकों से सवाल किया कि वे ईरान की कार्रवाइयों और पूरे मध्य पूर्व में ईसाइयों के उत्पीड़न को लेकर चुप क्यों हैं.

उन्होंने कहा कि इजरायल क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है, जहां ईसाई आबादी बढ़ रही है और फल-फूल रही है. ईरान की सरकार को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी लोग आजाद होंगे. यह शासन अपने झूठ, भ्रष्टाचार और क्रूरता की वजह से आखिरकार खत्म हो जाएगा. अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि इजरायल का अस्तित्व कभी कमजोर नहीं पड़ेगा और इसकी वजह यह है कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है.

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