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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट

'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जैसे ही यूएन में भाषण शुरू किया, वैसे ही कई डिप्लोमैट्स ने वॉकआउट कर लिया. नेतन्याहू ने ईरान वॉर को लेकर प्रतिक्रिया दी.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 25 Sep 2026 07:11 AM (IST)
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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण शुरू करते ही कई देशों के प्रतिनिधि सदन से बाहर निकल गए. वहीं, इजरायली प्रतिनिधि खड़े होकर नेतन्याहू के समर्थन में तालियां बजाते नजर आए. भाषण शुरू करने से पहले नेतन्याहू ने सदन से बाहर जाने वाले प्रतिनिधियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई और ‘नैतिक रूप से कायर’ प्रतिनिधि अभी सदन में रह गया है तो वह भी बाहर जा सकता है.

नेतन्याहू ने भाषण के दौरान अंतरराष्ट्रीय आलोचकों और सदन से बाहर जाने वाले प्रतिनिधियों पर निशाना साधा. उन्होंने ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की मौजूदा सरकार आखिरकार गिर जाएगी. नेतन्याहू ने इजरायल की आलोचना करने वाले प्रदर्शनकारियों और राजनयिकों से सवाल किया कि वे ईरान की कार्रवाइयों और पूरे मध्य पूर्व में ईसाइयों के उत्पीड़न को लेकर चुप क्यों हैं. 

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उन्होंने कहा कि इजरायल क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है, जहां ईसाई आबादी बढ़ रही है और फल-फूल रही है. ईरान की सरकार को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी लोग आजाद होंगे. यह शासन अपने झूठ, भ्रष्टाचार और क्रूरता की वजह से आखिरकार खत्म हो जाएगा. अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि इजरायल का अस्तित्व कभी कमजोर नहीं पड़ेगा और इसकी वजह यह है कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है.

 

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 25 Sep 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Breaking News Abp News ISRAEL Iran War
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