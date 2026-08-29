भारत ने भेजी मदद तो आया नेपाल राष्ट्रपति का रिएक्शन, 'आपकी सरकार ने...'

नेपाल में बेरहम बाढ़ में भारत की तरफ से तुरंत सहयोग मिलने पर वहां के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने शनिवार को भारत को थैंक्यू कहा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मुश्किल समय में बाढ़ से प्रभावित हिमालयी देश की मदद के लिए भारत का आभार. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद दिया है.

पौडेल ने अपने बयान में लिखा, 'नेपाल सरकार और वहां के लोगों की ओर से, मैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. नेपाल में हाल ही में आई आपदा के बाद आपकी सरकार ने जो चिंता दिखाई है, और जो उदार मदद साथ ही एकजुटता दिखाई, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं.'

भारतीयों की मौत पर जताया दुख, कहा- गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं

उन्होंने भारतीय नागरिकों की हुई इस आपदा में मौत पर भी अपना दुख प्रकट किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा 'इस आपदा में भारतीय नागरिकों की दुखद मौत पर हम भारत सरकार और वहां के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं.'

नेपाल के राष्ट्रपति ने यह आभार तब जताया, 'जब भारत ने नेपाल में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी. देश को तुरंत मदद और राहत सामग्री पहुंचाई. हिमालयी क्षेत्र में आई इस आपदा केबाद भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत मदद के लिए विशेष उड़ाने भी भेंजी. भारत ने राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए नेपाल में 11 सदस्यों वाली एक स्पेशल मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम भी भेजी है.'

नेपाल आपदा में अबतक 4000 हजार से ज्यादा लापता और 626 लोग लापता हैं

प्राकृतिक आपदा के बाद से नेपाल में अबतक 626 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि इस आपदा के चलते लगभग 4 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं. यह आपदा नेपाल और चीन सीमा के पास ग्लेशियर के टूटने की वजह से आई थी.

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