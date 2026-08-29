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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत ने भेजी मदद तो आया नेपाल राष्ट्रपति का रिएक्शन, 'आपकी सरकार ने...'

भारत ने भेजी मदद तो आया नेपाल राष्ट्रपति का रिएक्शन, 'आपकी सरकार ने...'

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने जिस तरह से तत्परता दिखाते हुए सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया, इसको लेकर अब नेपाल के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत का थैंक्यू कहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Aug 2026 07:14 PM (IST)
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नेपाल में बेरहम बाढ़ में भारत की तरफ से तुरंत सहयोग मिलने पर वहां के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने शनिवार को भारत को थैंक्यू कहा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मुश्किल समय में बाढ़ से प्रभावित हिमालयी देश की मदद के लिए भारत का आभार. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद दिया है. 

पौडेल ने अपने बयान में लिखा, 'नेपाल सरकार और वहां के लोगों की ओर से, मैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. नेपाल में हाल ही में आई आपदा के बाद आपकी सरकार ने जो चिंता दिखाई है, और जो उदार मदद साथ ही एकजुटता दिखाई, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं.' 

भारतीयों की मौत पर जताया दुख, कहा- गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं

उन्होंने भारतीय नागरिकों की हुई इस आपदा में मौत पर भी अपना दुख प्रकट किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा 'इस आपदा में भारतीय नागरिकों की दुखद मौत पर हम भारत सरकार और वहां के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं.'

नेपाल के राष्ट्रपति ने यह आभार तब जताया, 'जब भारत ने नेपाल में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी. देश को तुरंत मदद और राहत सामग्री पहुंचाई. हिमालयी क्षेत्र में आई इस आपदा केबाद भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत मदद के लिए विशेष उड़ाने भी भेंजी. भारत ने राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए नेपाल में 11 सदस्यों वाली एक स्पेशल मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम भी भेजी है.' 

नेपाल आपदा में अबतक 4000 हजार से ज्यादा लापता और 626 लोग लापता हैं

प्राकृतिक आपदा के बाद से नेपाल में अबतक 626 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि इस आपदा के चलते लगभग 4 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं. यह आपदा नेपाल और चीन सीमा के पास ग्लेशियर के टूटने की वजह से आई थी.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 29 Aug 2026 07:14 PM (IST)
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