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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश

शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश

शी जिनपिंग ने राजनीतिक सलाहकार के शीर्ष पद पर मौजूद जनरल झाओ जोंगकी को अपने पद से हटा दिया है. झाओ डोकलाम और गलवान झड़प के समय पीएलए की वेस्टर्न को कमांड कर रहे थे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Aug 2026 04:41 PM (IST)
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चीन की शी जिनपिंग सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए राजनीतिक सलहाकार के शीर्ष पद पर मौजूद जनरल झाओ जोंगकी को अपने पद से हटा दिया है. झाओ उस समय चर्चा में आए थे, जब डोकलाम गतिरोध और 2020 में भारत के साथ गलवान घाटी की झड़प के समय पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड की कमान संभाली थी.

पीएलए का वेस्टर्न कमांड ही तिब्बत और शिनजियां में और भारत के साथ चीन बॉर्डर के बड़े हिस्से पर चीन के सैन्य ऑपरेशन को कंट्रोल करता है. यह खबर 29 अगस्त को सामने आई है. रॉयटर्स के हवाले से इसे जारी किया गया है. इसके बाद खबर आई थी कि झाओ ने भारत को सबक सिखाने के लिए गलवान ऑपरेशन को मंजूरी दी थी

कॉन्फ्रेंस की मेंबरशिप को छीन लिया गया है, दो अन्य पदों से हटा दिया गया
झाओ की चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिटव कॉन्फ्रेंस की मेंबरशिप को छीन लिया गया है. इसके अलावा उन्हें दो अन्य पदों से भी हटा दिया गया है. शी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान चीन ने अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के चलते दो अन्य सीनियरल जनरलों, झांक यूक्सिया और लियू झेनली को राज्य के केंद्रीय सैन्य आयोग से हटा दिया था. 

2017 में डोकलाम में चीनी-भारतीय सैनिक आमने सामने हुए थे. 

जब 2017 में डोकलाम में चीनी और भारतीय सैनिक 72 दिनों तक आमने सामने थे. तब झाओ वेस्टर्न थिएडर की कमान संभाल रहे थे. मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के दौरान भी वह प्रभारी थे. यह अगले महीने घातक गलवान झड़प में बदल गया.

झाओ ने ही दी थी गलवान ऑपरेशन को मंजूरी

ANI ने 2020 में अमेरिकी खुफिया आकलन का हवाला देते हुए रिपोर्ट जारी करते हुए बताया था कि झाओ ने भारत को सबक सिखाने के लिए गलवान ऑपरेशन की मंजूरी दी थी. 

पूर्वी लद्दाख में टकराव मई 2020 में झाओ के कार्यकाल में शुरू हुआ था. इसके बाज पीएलए ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई जगहों पर सैनिक तैनात किए थे. 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पत्थर, रॉड और देसी हथियारों से झड़प हुई थी. इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 29 Aug 2026 04:27 PM (IST)
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