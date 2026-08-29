Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश

सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश

नेपाल जलप्रलय के बाद लोग अभी भी अपनों की तलाश में जुटे हैं. काठमांडू के अस्पतालों के बाहर लापता लोगों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं

Written By : अंकित गुप्ता, अहमद बिलाल |  Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय |  Updated at : 29 Aug 2026 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में सैलाब की तबाही के बाद अब सबसे बड़ा दर्द सामने आ रहा है. वो दर्द उन परिवारों का जिनके अपने इस सैलाब के बाद से लापता हैं. किसी के हाथ में अपने बेटे की तस्वीर है तो किसी के पास भाई की तस्वीर, वहीं कोई अस्पतालों में अपने रिश्तेदार का नाम तलाश रहा है. काठमांडू के अस्पतालों और मॉर्चरी के बाहर लोगों की भीड़ है.

काठमांडू के अस्पतालों के बाहर लापता लोगों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं. पुलिसकर्मी नाम दर्ज कर रहे हैं. परिवार बार-बार लिस्ट देख रहे हैं और हर चेहरा सिर्फ एक खबर का इंतजार कर रहा है कि उनका अपना जिंदा है या फिर उसके साथ क्या हुआ. सैलाब ने नेपाल में जो तबाही मचाई, उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मौत के आंकड़ों से भी बड़ा दर्द उन परिवारों का है, जिन्हें अब तक ये तक नहीं पता कि उनका अपना कहां है. 

अपने रिश्तेदार की तलाश में मंदिरा काफ्ले

इन्हीं में एक मंदिरा काफ्ले के रिश्तेदार भी लापता हैं. उनकी आखिरी बार बात सैलाब वाले दिन हुई थी. उसके बाद फोन खामोश है और परिवार इंतजार में है. 'एबीपी न्यूज' के रिपोर्टर नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग अस्पताल पहुंचे. यहां अपने भाई को ढूंढने पहुंचे, एक शख्स उसके हाथ में एक वीडियो है, जिसमें दिख रहा है की सेवा के जवान उन्होंने उसको बचाया है, लेकिन कहां है यह पता नहीं. 

नेपाल के अस्पताल में जो पूछताछ केंद्र बनाया गया है, वहां पर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति मिले हैं जो यहां पर मौजूद थे और अब महाराष्ट्र और भारतीयों को ढूंढ रहे हैं. इसी बीच में नमलेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है जिसके नाम के आगे लिखा हुआ है भारतीय कहां का है यह कुछ नहीं पता.

लाशों से आ रही दुर्गंध कर रही परेशान

'एबीपी न्यूज' के रिपोर्टर अहमद बिलाल नेपाल के गल्छी इलाके पहुंचे, जहां मलबे से लाशों को ढूंढने का काम जारी है, लेकिन यहां काम कर रहे लोग दुर्गंध की वजह से परेशान हैं. बाढ़ के बाद नेपाल के लोगों लिए एक मुश्किल ये भी है कि मलबे में दबी लाशों से दुर्गंध आनी शुरू हो गई है. गल्छी इलाके में कर्मचारी फावड़े से मलबे के अंदर लाशों को ढूंढ रहे हैं, जबकि स्थानीय व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं क्योंकि लाशों से उठती दुर्गंध असहनीय होती जा रही है. इनका कहना है कि ऊपर से आने वाले मलबे के साथ ये लाशें बह कर आई हैं और यहां मलबे में दबी पड़ी हैं.


सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश

हाथ में फोटो और अंकल को तलाश रही पेमला तमांग

पेमला तमांग अपने हाथ में लापता अंकल की तस्वीर लेकर उन्हें खोज रही हैं. उनके अंकल नेपाल-चीन सीमा के पास एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम करते थे. सैलाब के बाद से उनका कोई पता नहीं. अब पेमला खुद उन्हें तलाशने जाना चाहती हैं. बस सरकार से मदद की उम्मीद है. पेमला तमांग ने कहा, 'अगर मुझे सरकार से कोई सुविधा मिलती है, तो मैं खुद उसे ढूंढने जाना चाहती हूं.'


सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश

अब तक 616 लोगों की हो चुकी है मौत

26 अगस्त को आई जलप्रलय में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ताजा अपडेट ये है कि अब तक 616 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ढाई हजार से ज्यादा लोगों का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है. 72 घंटे बाद इनके मिलने की उम्मीद भी धुंधली पड़ती जा रही है. इन हजारों लोगों के परिवार अपनों के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा ये कहा नहीं जा सकता.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal Floods INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
विश्व
नेपाल में तबाही की चेन रिएक्शन: 5140 मीटर से टूटा ग्लेशियर, 180 KM/H की रफ्तार से आया सैलाब
नेपाल में तबाही की चेन रिएक्शन: 5140 मीटर से टूटा ग्लेशियर, 180 KM/H की रफ्तार से आया सैलाब
विश्व
'दुनिया कोई बाजार नहीं, कृष्ण का रूप है', न्यूयॉर्क में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत
'दुनिया कोई बाजार नहीं, कृष्ण का रूप है', न्यूयॉर्क में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
तानाशाह मुनीर vs इमरान एंड सन्स!
नेपाल पर फिर फटेगी 'मौत की झील'!
क्या जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक
यूपी में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
क्रिकेट
कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन
कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन
इंडिया
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
इंडिया
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
ट्रेंडिंग
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget