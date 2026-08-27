नेपाल में बाढ़ का तांडव! पलक झपकते ही सब खत्म, देखें दिल दहला देने वाले वीडियो
Nepal Flood Updates: नेपाल आर्मी ने अभी तक 116 लोगों को बचाया है, जिसमें 21 भारतीय शामिल हैं. सेना की तरफ से अभी भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
नेपाल बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. अभी तक 165 लोगों की जान जा चुकी है. नेपाल आर्मी लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. अहम बात यह है कि अभी तक 116 लोगों को बचाया भी जा चुका है, जिसमें 21 भारतीय भी शामिल हैं. नेपाल बाढ़ से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिले हैं, जो कि काफी भयावह हैं.
नेपाल बाढ़ के बाद त्रिशूली नदी से अब तक कम से कम 95 शव बरामद किए जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. 400 से अधिक पर्यटकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है. इनमें लगभग 130 भारतीय और 47 अमेरिकी नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं.
नेपाल में बाढ़ का क्या है कारण
कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण ट्रांजिट और अनुकूलन केंद्र स्याफ्रुबेसी और तिमुरे बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारी बारिश के बजाय ल्हेंदे नदी में बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन (आइस-रॉक एवलांच) के कारण अचानक बाढ़ आई.
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नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अभिनारायण काफले ने कहा, 'बाढ़ की वजह से अभी भी 32 पुलिसवाले लापता हैं. ड्रोन से खोज की जा रही है. बचाव के लिए 3318 पुलिसवालों को लगाया गया है. 18 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं. बाढ़ के बाद से 579 टूरिस्ट लापता हैं. लापता टूरिस्ट में से 113 नेपाली और 466 विदेशी हैं. लापता टूरिस्ट की कुल संख्या 826 है.'
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रेक्यू ऑपरेशन में जुटी कई टीमें
अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो इसमें कई टीमें लगी हुई हैं. नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है. चीन की ओर से 30,000 टेंट और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. स्थिति लगातार बदल रही है. नेपाल में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अपने दूतावासों के संपर्क में बने रहने की सलाह दी गई है.
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