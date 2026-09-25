एलन मस्क, टिम कुक और सैम ऑल्टमैन बने शी जिनपिंग के डिनर पार्टनर, पूरी गेस्ट लिस्ट

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन तीन दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं. गुरुवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने स्टेट डिनर होस्ट किया था. जहां पर दिनभर के आधिकारिक कार्यक्रमों के बाद शी जिनपिंग और पेंग लियुआन व्हाइट हाउस पहुंचे. ट्रंप और मेलानिया के साथ कुछ समय निजी आवास में बिताने के बाद दोनों कपल्स ने फोटोज खिंचवाईं और फिर ईस्ट रूम में डिनर के लिए पहुंचे.

इस डिनर में कई अरबपति और बड़ी कंपनियों के प्रमुख भी शामिल हुए. जिनमें टेस्ला के एलन मस्क, एप्पल के टिम कुक, एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग और OpenAI के सैम ऑल्टमैन शामिल थे. इससे यह साफ हो गया कि शी की यात्रा के एजेंडे में व्यापार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम मुद्दे थे.

ट्रंप ने दिया गिफ्ट

ट्रंप ने शी जिनपिंग को अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतीक, बाल्ड ईगल की खास तौर पर बनवाई गई मूर्ति तोहफे में दी.वहीं मेन्यू की बात करें तो उसमें येलो स्क्वैश वेलौटे, तिल की कोटिंग वाली सी-बास मछली और व्हाइट हाउस की शहद वाली आइसक्रीम के साथ वनीला क्रेम्यू परोसा गया.

ट्रंप ने डिनर के बाद मेहमानों को अपने नए 400 मिलियन डॉलर के बॉलरूम की निर्माण-स्थल का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया और कहा. "आपके सम्मान में, आप ही वे पहले लोग होंगे जो वहां कदम रखेंगे." हालांकि इस राजकीय भोज में व्यापारिक चर्चा भी शामिल थी, लेकिन शी की यात्रा से किसी बड़ी सफलता की उम्मीद कम ही है.

चीन को मिली कामयाबी

चीन को इस यात्रा से एक छोटी सी कामयाबी मिली है. व्यापार युद्ध में दो महीने की और मोहलत (जनवरी तक). लेकिन यह उस दो साल की अवधि से बहुत कम थी जिसकी चीन उम्मीद कर रहा था. इस भव्यता ने दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच के तनाव को कम करने में मदद की.

शी का हुआ ग्रैंड वेलकम

अमेरिका में शी जिनपिंग और उनकी पत्नी का ग्रैंड वेलकम हुआ है. ट्रंप अपनी पत्नी के साथ खुद उन्हें लेने गए थे. आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते हैं. मगर ट्रंप उन्हें खुद लेने के लिए गए. शी का विमान उतरने पर ट्रंप ने उनसे हाथ मिलाया. ट्रंप और शी साथ-साथ खड़े रहे. समारोह के दौरान मिलिट्री बैंड ने धुन बजाई और स्वागत के साथ औपचारिक तोपों की सलामी दी गई. इस दौरान दो B-1 बॉम्बर विमानों ने जोरदार आवाज के साथ ऊपर से उड़ान भरी. ट्रंप के मुश्किल भरे दूसरे कार्यकाल के दौरान उनसे मिलने आए सहयोगी देशों के नेताओं को जो स्वागत मिला था, उसकी तुलना में यह कहीं ज्यादा शानदार है.

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