गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUNGA में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू, गुस्से में लाल हुए ममदानी, बोले- 'उनके खिलाफ वॉरंट'

UNGA में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू, गुस्से में लाल हुए ममदानी, बोले- 'उनके खिलाफ वॉरंट'

UNGA 2026 में बेंजामिन नेतन्याहू और न्यूयॉर्क के मेयर-इलेक्ट जोहरान ममदानी आमने-सामने आ गए. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Sep 2026 08:57 AM (IST)
Preferred Sources

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और न्यूयॉर्क के मेयर-इलेक्ट जोहरान ममदानी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. 24 सितंबर को UNGA में भाषण के दौरान नेतन्याहू ने ममदानी की नीतियों और इजरायल को लेकर उनके बयानों की आलोचना की. इसके बाद ममदानी ने भी नेतन्याहू के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध को सही ठहराने के लिए गलत दावे दोहराने का आरोप लगाया.

ममदानी ने कहा कि नेतन्याहू ने UNGA के मंच का इस्तेमाल उन दावों को दोहराने के लिए किया, जिन्हें वह बेबुनियाद मानते हैं. ममदानी के अनुसार, इन दावों का मकसद फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई को सही ठहराना है. उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू अभी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं. ममदानी की यह टिप्पणी नेतन्याहू के UN भाषण के बाद आई, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री ने ममदानी को सीधे निशाने पर लिया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
विश्व
UNGA में आखिर नेतन्याहू ने अपनी जेब से निकालकर क्या दिखाया? बजने लगीं तालियां
UNGA में आखिर नेतन्याहू ने अपनी जेब से निकालकर क्या दिखाया? बजने लगीं तालियां
विश्व
नेपाल PM बालेन शाह ने UN में भारत को क्यों कहा थैंक्यू? रखा बड़ा प्रस्ताव
नेपाल PM बालेन शाह ने UN में भारत को क्यों कहा थैंक्यू? रखा बड़ा प्रस्ताव
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट

नेतन्याहू ने ममदानी पर लगाए ये आरोप

UNGA में अपने भाषण के दौरान नेतन्याहू ने ममदानी पर इजरायल और यहूदी समुदाय के प्रति विरोधी रुख रखने वाले लोगों का समर्थन करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ममदानी के मेयर चुने जाने के बाद न्यूयॉर्क में कई यहूदी खुद को पहले की तुलना में कम सुरक्षित महसूस करते हैं. नेतन्याहू ने ममदानी के उन लोगों से संबंधों का भी जिक्र किया, जिन पर उन्होंने हमास के समर्थन का आरोप लगाया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट और ममदानी के कुछ सार्वजनिक संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए. ये सभी दावे नेतन्याहू के भाषण में लगाए गए आरोप थे.

गाजा में नरसंहार के आरोप पर नेतन्याहू का जवाब

नेतन्याहू ने अपने भाषण में गाजा में इजरायल पर लगाए जा रहे नरसंहार के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि इजरायल ने नरसंहार नहीं किया, बल्कि उनके अनुसार उसने नरसंहार को रोकने के लिए कार्रवाई की. दूसरी ओर, ममदानी इजरायल की गाजा में सैन्य कार्रवाई के लंबे समय से आलोचक रहे हैं और उन्होंने नेतन्याहू पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ गंभीर अपराधों के आरोप लगाए हैं. दोनों नेताओं के बीच यह विवाद पहले से चला आ रहा है और UNGA में दोनों के बयानों के बाद यह एक बार फिर चर्चा में है.

नेतन्याहू के खिलाफ ICC का मामला क्या है?

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 21 नवंबर 2024 को बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. ICC के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उन पर युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़ी कथित जिम्मेदारी के आरोप हैं. इनमें युद्ध में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और नागरिक आबादी पर जानबूझकर हमला करने से जुड़े युद्ध अपराध तथा हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराध शामिल हैं.

ममदानी पहले भी कर चुके हैं गिरफ्तारी वारंट का समर्थन

ममदानी इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो ICC के गिरफ्तारी वारंट को लागू किया जाना चाहिए. हालांकि, बाद में उन्होंने माना कि न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर उनके पास किसी विदेशी प्रधानमंत्री को खुद गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है. इसके बावजूद उन्होंने नेतन्याहू की न्यूयॉर्क यात्रा का विरोध किया था.

UNGA में नेतन्याहू के भाषण के दौरान हुआ वॉकआउट

नेतन्याहू के भाषण के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल से कई देशों के प्रतिनिधि बाहर चले गए. रिपोर्टों के मुताबिक बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने उनके भाषण की शुरुआत में वॉकआउट किया. इसके बाद नेतन्याहू ने बाहर जाने वाले प्रतिनिधियों को मोरल काउर्ड्स कहा. ममदानी और नेतन्याहू के बीच यह सार्वजनिक टकराव ऐसे समय में हुआ है, जब गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई और फिलिस्तीनी नागरिकों की स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है. दोनों पक्षों ने अपने-अपने बयानों में अलग-अलग दावे और आरोप रखे हैं.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 25 Sep 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
UNGA Netanyahu Zohran Mamdani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
विश्व
UNGA में आखिर नेतन्याहू ने अपनी जेब से निकालकर क्या दिखाया? बजने लगीं तालियां
UNGA में आखिर नेतन्याहू ने अपनी जेब से निकालकर क्या दिखाया? बजने लगीं तालियां
विश्व
नेपाल PM बालेन शाह ने UN में भारत को क्यों कहा थैंक्यू? रखा बड़ा प्रस्ताव
नेपाल PM बालेन शाह ने UN में भारत को क्यों कहा थैंक्यू? रखा बड़ा प्रस्ताव
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट
25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
महाराष्ट्र
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
इंडिया
गोवा में 97 वोटर्स पर बवाल! CEO ने तुरंत दी सफाई, बोले- 'उनमें से कुछ...'
गोवा में 97 वोटर्स पर बवाल! CEO ने तुरंत दी सफाई, बोले- 'उनमें से कुछ...'
ट्रेंडिंग
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget