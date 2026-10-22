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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतीन घंटे में एक के बाद 12 झटके से हिला तिब्बत, सहमे लोग भागकर घरों से निकले

तीन घंटे में एक के बाद 12 झटके से हिला तिब्बत, सहमे लोग भागकर घरों से निकले

भूकंप के तेज झटके के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. हालांकि राहत की बात ये है कि प्राथमिक रिपोर्टों में अब तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 11:42 PM (IST)
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तिब्बत में गुरुवार (22 अक्तूबर) रात एक शक्तिशाली भूकंप आया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 7.0 दर्ज की गई है. भूकंप का झटका स्थानीय समयानुसार रात करीब 10 बजकर 33 मिनट पर महसूस किया गया. इसका केंद्र तिब्बत के नगकू शहर की बाकेन काउंटी में जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था. इस तीन घंटे के दौरान तिब्बत में भूकंप के 12 झटके महसूस किए गए.

भूकंप के तेज झटके के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. हालांकि राहत की बात ये है कि प्राथमिक रिपोर्टों में अब तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तिब्बती पठार को बेहद संवेदनशील और भूकंप-संभावित क्षेत्र माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्षेत्र ठीक उस स्थान पर स्थित है जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती हैं. 

इन दोनों विशाल प्लेटों के बीच लगातार होने वाली अंदरूनी हलचल और टक्कर के कारण यहां समय-समय पर शक्तिशाली भूकंप आते रहते हैं. स्थिति पर फिलहाल आपदा प्रबंधन दल नजर बनाए हुए हैं. यह भूकंप ऐसे समय आया है, जब क्षेत्र पिछले महीने आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड से उबरने की कोशिश कर रहा है. भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र धरती की सतह से लगभग 173 किलोमीटर की गहराई में था. इसका केंद्र तिब्बत की राजधानी ल्हासा से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित था. 

विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ता तापमान, तेजी से पिघलते ग्लेशियर और लगातार बढ़ रही चरम मौसम संबंधी घटनाएं चिंगहाई-तिब्बत पठार में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को और बढ़ा सकती हैं. इस भूकंप ने एक बार फिर इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को उजागर किया है, जहां लोग अभी हाल की आपदाओं के प्रभावों से जूझ रहे हैं.यह भूकंप उस विनाशकारी घटना के कुछ हफ्ते बाद आया है, जब 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के बड़े लैंडस्लाइड के कारण भीषण फ्लैश फ्लड आई थी.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 22 Oct 2026 11:37 PM (IST)
Tags :
Tibet CHINA EARTHQUAKE
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