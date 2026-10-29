अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में भिड़ गए बराक ओबामा और ट्रंप, आखिर क्या बोले?

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ने कमर कस ली है. इसलिए दोनों पार्टियों के दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं. जहां रिपब्लिकन्स के लिए राष्ट्रपति ट्रंप खुद मैदान में कूदे हुए हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के लिए उनके सबसे प्रसिद्ध नेता और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपने गृहराज्य जॉर्जिया में कैम्पेन शुरू कर दिया है.

बराक ओबामा ने जॉर्जिया में जॉन ओसाफ के लिए प्रचार शुरू किया है. उन्होंने कनाडा पर टैरिफ लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की. उन्होंने कनाडा के प्रसिद्ध मेपल सिरप और मार्टिन शॉर्ट का जिक्र करते हुए मजाक भी किया और कनाडाई लोगों के मिलनसार स्वभाव की तारीफ की. उन्होंने ईरान के साथ अमेरिका के हालिया युद्ध के ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि “यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है, यह अभी भी चल रहा है.”

ट्रंप ने बनाया ओबामा का मजाक

डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि बराक ओबामा चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं तो उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति पर हमला बोलना शुरू कर दिया है. उन्होंने ओहायो में चुनाव प्रचार के दौरान ओबामा पर चुटकी लेते हुए कहा कि "ओबामा जब भी मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए उतरते हैं तब मेरी जीत पक्की हो जाती है."

ट्रंप ने कहा $5000 एक हैमबर्गर में ही खर्च हो जाएंगे

ट्रंप ने राजनीतिक जोखिम को दरकिनार करते हुए अपनी चुनावी रैली में 'खर्च उठाने की क्षमता' (अफोर्डेबिलिटी) पर मजाक किया, लेकिन भीड़ को यह पसंद आया. उन्होंने कहा कि "अमेरिका में 5000 अमेरिकी डॉलर से क्या हो सकता है?" अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मानें तो उनके बेहद आलीशान 'मार-ए-लागो' रिसॉर्ट में एक हैमबर्गर खरीदने के लिए ही इतना खर्चा हो सकता है.

अमेरिका में भी बंट रही चुनावी रेवड़ी

कुछ समय पहले ही ट्रंप ने चुनावी रेवड़ी देते हुए मध्यावधि चुनाव जीतने पर हर अमेरिकी वयस्क को $5000 देने की बात कही थी. चुनावी रेवड़ी देने में इस बार एलोन मस्क भी पीछे नहीं है. उन्होंने भी रिपब्लिकन्स के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा है कि वे कई अमेरिकियों को अपनी कंपनी स्पेस एक्स में शेयर देंगे.

एक ऐसे समय में जब बढ़ती महंगाई अगले हफ्ते होने वाले राष्ट्रीय चुनावों का मुख्य मुद्दा बन गई है, ट्रम्प ने एक चुनावी रैली में जोखिम भरा मजाक करते हुए अपने समर्थकों से लगभग यह कह दिया कि अगर वे खर्च नहीं उठा सकते, तो उन्हें फ्लोरिडा स्थित 'मार-ए-लागो' नहीं जाना चाहिए. वहां मौजूद भीड़ ने उनके इस मजाक पर ठहाके लगाए. उन्होंने बढ़ती महंगाई पर की गई इस टिप्पणी का बुरा नहीं माना, जबकि जानकारों का कहना है कि इसी मुद्दे की वजह से ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी कांग्रेस (संसद) पर अपना नियंत्रण खो सकती है.

3 नवंबर को चुनाव

'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' की सभी 435 सीटों और 100 सीटों वाली सीनेट की 35 सीटों के लिए चुनाव 3 नवंबर को होंगे. इन दोनों को मिलाकर ही अमेरिकी कांग्रेस बनती है.