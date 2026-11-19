भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर बवाल हो गया है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले दंगे हो गए हैं. शेख हसीना की प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग के लॉकडाउन से पहले बांग्लादेश में भारी बवाल मच गया है. ढाका में कई देसी बमों के धमाके हुए हैं.

बांग्लादेश में पिछले दो दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों बारीसाल, राजशाही, सिलहट और फरीदपुर में आगजनी की गई है. मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं में आग लगाई गई है. साथ ही चटगांव में मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर को लोगों ने आग के हवाले कर दिया है.

अवामी लीग के दो नेताओं के घर हमला

रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रातभर में ढाका में अवामी पार्टी के दो नेताओं के घर पर हमला किया है और आग लगा दी है.

The most influential Islamist leader in the world. The looter of Bangladesh. The seller of Bangladesh to foreign powers. The killer of thousands of Hindus. The killer of thousands of children. The Mob King… Muhammad Yunus. Last night, agitated people torched his ancestral home in Chittagong. The fire he lit across the country has finally reached his own doorstep. — Toofani 🇧🇩 (@Ekattor_71) November 19, 2026

बांग्लादेश में कई जिलों में हालात बहुत बदतर होते जा रही हैं. देश के 64 प्रशासनिक जिलों मं से 28 में दर्जनों देसी बम फटे हैं. कई गाड़ियों को भी फूंक दिया गया है.ढाका में हुई हिंसा से कम से कम चार लोग घाायल हो गए हैं. वहीं पश्चिम नराइल जिले में 4 लोगों की मौत हो चुकी हैं. जिसमें से दो सत्तारूढ़ दल के स्थानीय नेता, एक बीएनपी नेता और एक परिवहन कर्मी की मौत हुई है.

A nationwide lockdown is underway today, a nationwide vandalism and arson targeting Grameen Bank branches across the country. The fire that the bloodthirsty Muhammad Yunus ignited across Bangladesh is now reaching his own organizations, one after another. https://t.co/47w3oegua7 — Toofani 🇧🇩 (@Ekattor_71) November 19, 2026

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

अधिकारियों ने बताया है कि संवेदनशील जिलों नें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हजारों अर्धसैनिक जवानों को तैनात किया गया है. इसमें शेख हसीना का जन्मस्थान गोपालगंज भी शामिल है.

बीएनपी ने क्या कहा?

लॉकडाउन की घोषणा के बाद बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने बुधवार रात लोगों से अवामी लीग की वापसी को रोकने के लिए एकजुट होने की अपील की है. उन्होंने अवामी लीग को आतंकवादी संगठन और पराजित और सत्ता से बेदखल फासीवादी ताकत भी कहा है.

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