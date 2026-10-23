ट्रंप पर 'आफत', दामाद पर विदेशी बैंक खातों से लेन-देन के आरोप, जानें क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर गंभीर आरोप लगे हैं. व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर रहते हुए गल्फ देशों की तरफ से फंड किए गए विदेशी बैंक खातों का गुप्त रूप से इस्तेमाल किया है. वैनिटी फेयर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, डच जासूसों ने उनके फोन की एक्टिविटी पर नजर रखी. इस दौरान जासूसों ने सऊदी, अमीराती और इजरायली नेताओं से जुड़े कथित सिक्रेट ट्रांजेक्शन का पता लगाया. आरोप है कि ये लेन-देन ट्रंप के सामने इन नेताओं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के बदले में किए गए थे.

जेरेड कुशनर ने आरोपों का कड़ा खंडन किया है. उन्होंने इन दावों को बेहद आपत्तिजनक और पूरी तरह से झूठा करार दिया है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "ये बेहद आपत्तिजनक मनगढ़ंत बातें हैं, जिन्हें पेश किया जा रहा है. यह पत्रकारिता नहीं है. यह कल्पना, मनगढ़ंत कहानियों और किसी खास एजेंडे को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो या तो मानसिक रूप से बहुत परेशान है या फिर किसी इरादे से काम कर रहा है."

.@VanityFair posted an excerpt from a book containing outrageous and categorically false allegations. The allegations made by this author are completely insane and never happened. We denied every one of these claims on the record, yet the author failed to provide a single shred of evidence to substantiate any of them. No bank statements, wire transfer records, account numbers, transaction dates, or other verifiable details were provided to support these extraordinary accusations. During the period in question, I was one of the most scrutinized people in the world, subjected to intense media coverage, multiple congressional investigations, and a special counsel investigation. I voluntarily cooperated with these investigations, providing over 30 hours of testimony. None of these allegations ever surfaced, because none of these events ever happened. These are outrageous fabrications being presented as investigative journalism. This is not journalism. It is a mixture of fantasy, fiction, and advocacy, written by someone who is either deeply disturbed or acting with sinister intent. — Jared Kushner (@jaredkushner) October 22, 2026

आरोप क्या हैं?

मैथ्यू कोल की एक किताब आने वाली है, जिसका नाम 'प्रिंसिस एंड थीव्स: जेरेड कुशनर एंड मोहम्मद बिन जायद्स सीक्रेट प्लॉट टू रीमेक द मिडिल ईस्ट' है. इस किताब के एक हिस्से पर आधारित रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल के दौरान डच जासूसों ने गुप्त रूप से जेरेड कुशनर के आईफोन पर नजर रखी.

इस दौरान उन्होंने देखा कि कुशनर ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से जुड़े एक ऐसे बैंक खाते का इस्तेमाल किया, जिसमें अजरबैजान के एक बैंक से करोड़ों डॉलर आए थे. रिपोर्ट के अनुसार, वतनी अल इमारात फाउंडेशन, जो UAE सरकार द्वारा फंड की जाने वाली एक चैरिटी संस्था है. उसके नाम पर 'फर्स्ट अबू धाबी बैंक' में मौजूद एक खाते में लगभग 750 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए गए थे.