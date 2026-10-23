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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप पर 'आफत', दामाद पर विदेशी बैंक खातों से लेन-देन के आरोप, जानें क्या कहा?

ट्रंप पर 'आफत', दामाद पर विदेशी बैंक खातों से लेन-देन के आरोप, जानें क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर विदेशी बैंक खातों और करोड़ों डॉलर के लेन-देन को लेकर रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं. कुशनर और उनके वकील ने इन दावों को खारिज किया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 23 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर गंभीर आरोप लगे हैं. व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर रहते हुए गल्फ देशों की तरफ से फंड किए गए विदेशी बैंक खातों का गुप्त रूप से इस्तेमाल किया है. वैनिटी फेयर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, डच जासूसों ने उनके फोन की एक्टिविटी पर नजर रखी. इस दौरान जासूसों ने  सऊदी, अमीराती और इजरायली नेताओं से जुड़े कथित सिक्रेट ट्रांजेक्शन का पता लगाया. आरोप है कि ये लेन-देन ट्रंप के सामने इन नेताओं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के बदले में किए गए थे.

जेरेड कुशनर ने आरोपों का कड़ा खंडन किया है. उन्होंने इन दावों को बेहद आपत्तिजनक और पूरी तरह से झूठा करार दिया है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "ये बेहद आपत्तिजनक मनगढ़ंत बातें हैं, जिन्हें पेश किया जा रहा है. यह पत्रकारिता नहीं है. यह कल्पना, मनगढ़ंत कहानियों और किसी खास एजेंडे को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो या तो मानसिक रूप से बहुत परेशान है या फिर किसी इरादे से काम कर रहा है."

आरोप क्या हैं?

मैथ्यू कोल की एक किताब आने वाली है, जिसका नाम 'प्रिंसिस एंड थीव्स: जेरेड कुशनर एंड मोहम्मद बिन जायद्स सीक्रेट प्लॉट टू रीमेक द मिडिल ईस्ट' है. इस किताब के एक हिस्से  पर आधारित रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल के दौरान डच जासूसों ने गुप्त रूप से जेरेड कुशनर के आईफोन पर नजर रखी.

इस दौरान उन्होंने देखा कि कुशनर ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से जुड़े एक ऐसे बैंक खाते का इस्तेमाल किया, जिसमें अजरबैजान के एक बैंक से करोड़ों डॉलर आए थे. रिपोर्ट के अनुसार, वतनी अल इमारात फाउंडेशन, जो UAE सरकार द्वारा फंड की जाने वाली एक चैरिटी संस्था है. उसके नाम पर 'फर्स्ट अबू धाबी बैंक' में मौजूद एक खाते में लगभग 750 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए गए थे. 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 23 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Jared Kushner UAE DONALD Trump
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