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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाINDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'

INDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'

INDIA गठबंधन की दिल्ली बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के अलग-अलग प्रदर्शन पर सवाल उठाए. जानें संयुक्त आंदोलन, SIR और 4 अक्टूबर के मुंबई मार्च को लेकर क्या रणनीति बनी.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 30 Sep 2026 02:14 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाए जाने की मांग के बीच इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई. इसमें शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की एकला चलो नीति पर आपत्ति जताई.

उद्धव ने कहा की इंडिया गठबंधन को एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए . गठबंधन के बैनर के तले सबको एकजुट जमीन पर उतरना होगा.  लेकिन यह ठीक नहीं है की पार्टी अलग अलग अपना कार्यक्रम करे.  महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अकेले धरना प्रदर्शन कर रही है ये ठीक नहीं हैं.

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कांग्रेस का आंदोलन करने का फैसला

इससे पहले कांग्रेस ने आपने राज्य इकाइयों को इस खुलासे के बाद देश आंदोलन करने के आदेश दिया था जिसके चलते अलग अलग प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ. उद्धव ठाकरे ने कहा कि चार तारीख को शिवसेना की महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन है. आगे इंडिया गठबंधन एक जुट होकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने के लिए आंदोलन करे तभी ये प्रभावी होगा.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 30 Sep 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Breaking News Abp News INDIA Alliance Gyanesh Kumar CONGRESS
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