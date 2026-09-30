INDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाए जाने की मांग के बीच इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई. इसमें शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की एकला चलो नीति पर आपत्ति जताई.

उद्धव ने कहा की इंडिया गठबंधन को एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए . गठबंधन के बैनर के तले सबको एकजुट जमीन पर उतरना होगा. लेकिन यह ठीक नहीं है की पार्टी अलग अलग अपना कार्यक्रम करे. महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अकेले धरना प्रदर्शन कर रही है ये ठीक नहीं हैं.

कांग्रेस का आंदोलन करने का फैसला

इससे पहले कांग्रेस ने आपने राज्य इकाइयों को इस खुलासे के बाद देश आंदोलन करने के आदेश दिया था जिसके चलते अलग अलग प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ. उद्धव ठाकरे ने कहा कि चार तारीख को शिवसेना की महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन है. आगे इंडिया गठबंधन एक जुट होकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने के लिए आंदोलन करे तभी ये प्रभावी होगा.