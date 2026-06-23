हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात, ATM कैश वैन का ड्राइवर 17 लाख रुपए लेकर हुआ फरार

हैदराबाद में फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात, ATM कैश वैन का ड्राइवर 17 लाख रुपए लेकर हुआ फरार

Telangana News: शुरुआती जांच से पता चलता है कि चोरी अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ड्राइवर की एक सोची-समझी चाल थी.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 23 Jun 2026 11:09 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दिन-दहाड़े हुई सुनियोजित चोरी ने कैश लॉजिस्टिक्स सुरक्षा में बड़ी खामियों को उजागर कर दिया है. शनिवार सुबह IS सदन पुलिस इलाके में रेन बाज़ार से संतोष नगर मुख्य सड़क पर एक प्राइवेट ATM कैश वैन का ड्राइवर 17 लाख रुपये लेकर भाग गया. 

यह घटना तब हुई जब ड्राइवर, जिसकी पहचान राजेश के रूप में हुई है, ने एक तय ATM कियोस्क के पास गाड़ी रोकी, कैश चेस्ट उठाया और पास ही खड़ी पहले से तय दोपहिया गाड़ी पर तेज़ी से भाग निकला. स्थानीय अधिकारियों ने फरार संदिग्ध को पकड़ने और चोरी हुए सार्वजनिक पैसे को बरामद करने के लिए शहर भर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है.

शुरुआती जांच से पता चलता है कि चोरी अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ड्राइवर की एक सोची-समझी चाल थी, जिसने कैश ट्रांसपोर्ट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का फायदा उठाया. 

ड्राइवर ने कैसे समय का उठाया फायदा

IS सदन पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास के अनुसार, ड्राइवर ने उस छोटे से समय का फायदा उठाया जब दो हथियारबंद गार्ड ATM परिसर की जांच करने के लिए गाड़ी से बाहर निकले थे. इसके बाद संदिग्ध ने कैश बैग वाली अनलोडिंग ट्रॉली निकाली, एक संकरी गली की ओर भागा और एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गया, जिसे उसका एक साथी चला रहा था. 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे रेन बाज़ार इलाके में लगे एक दर्जन से ज़्यादा हाई-रिज़ॉल्यूशन CCTV कैमरों की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि दोपहिया गाड़ी के भागने के सही रास्ते का पता लगाया जा सके और उस पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान की जा सके जो सिग्नल का इंतज़ार कर रहा था.

सुरक्षा में हुई यह चिंताजनक चूक प्राइवेट कैश मैनेजमेंट एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली जांच-पड़ताल की प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाती है. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हथियारबंद गार्डों के बाहर होने पर किसी एक व्यक्ति को गाड़ी का कंट्रोल सौंपना, शहरों में बड़ी रकम के कैश ट्रांसपोर्ट के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के सीधे खिलाफ है.

पैनिक अलार्म बजे बिना ही चोरी को दिया अंजाम

ड्राइवर का बिना किसी पैनिक अलार्म के या आस-पास के गार्डों को सतर्क किए बिना इस चोरी को अंजाम देना यह बताता है कि उसे गाड़ी की अंदरूनी सुरक्षा प्रणालियों (Internal Security Overrides) की गहरी जानकारी थी. जांचकर्ता अब यह पता लगा रहे हैं कि क्या यह एजेंसी के अन्य कर्मचारियों की मदद से किया गया अंदरूनी मामला था. 

पुलिस ने ड्राइवर के स्थायी पते पर छापेमारी करने और चोरी की रकम को ठिकाने लगाने या साजिशकर्ताओं के बीच बांटे जाने से पहले उसे बरामद करने के लिए पड़ोसी जिलों में सभी संभावित ठिकानों पर नज़र रखने के लिए तीन विशेष टीमें बनाई हैं. अधिकारी ड्राइवर के बैकग्राउंड चेक रिकॉर्ड की पुष्टि करने के लिए एजेंसी मैनेजर से भी पूछताछ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : यूएस ने ईरान के तेल से हटाया बैन, अब भारत की चिंता होगी कम या और बढ़ेगी टेंशन? जानें डिटेल्स

Published at : 23 Jun 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हैदराबाद में फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात, ATM कैश वैन का ड्राइवर 17 लाख रुपए लेकर हुआ फरार
हैदराबाद में फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात, ATM कैश वैन का ड्राइवर 17 लाख लेकर हुआ फरार
इंडिया
कर्नाटक MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला BJP के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा, ढाई घंटे चली नितिन नबीन की बैठक
कर्नाटक MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला BJP के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा, ढाई घंटे चली नितिन नबीन की बैठक
इंडिया
मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल! जानें बीजेपी का वो मेगा प्लान, जिससे UP में साइकिल तो पंजाब में साफ होगी झाड़ू
मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल! जानें बीजेपी का वो मेगा प्लान, जिससे UP में साइकिल तो पंजाब में साफ होगी झाड़ू
इंडिया
भगवान राम का खजाना किसने चुराया? सौंपी गई एसआईटी रिपोर्ट, जानें चंदा चोरी का पूरा ‘अयोध्या कांड’
भगवान राम का खजाना किसने चुराया? सौंपी गई एसआईटी रिपोर्ट, जानें चंदा चोरी का ‘अयोध्या कांड’
Advertisement

वीडियोज

ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Suzuki e-access ride review | #suzuki #suzukieaccess #autolive
Mahadev & Sons: Mahadev की तिजोरी से ₹10 लाख गायब! क्या Mogra का पर्दाफाश कर पाएगी Rajji?
Bollywood News: श्रद्धा कपूर की 'ईठा' का धमाकेदार टीज़र रिलीज़, रहस्य, रोमांच और दमदार अंदाज़ ने बढ़ाई उत्सुकता (23.06.26)
Chitra Tripathi : ये आग सियासी है! | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, जानें US-ईरान शांति समझौते पर क्या हुई बात?
पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, US-ईरान पीस डील पर क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
विश्व
'बीबी हो जाता है बेकाबू', लेबनान में ईरान को मजबूत करने के अमेरिकी कदम से चिंतिंत इजरायल
'बीबी हो जाता है बेकाबू', लेबनान में ईरान को मजबूत करने के अमेरिकी कदम से चिंतिंत इजरायल
क्रिकेट
Watch: रोहित शर्मा के सीने पर पद्मश्री का सम्मान देख गदगद हुईं वाइफ रितिका, रिएक्शन का वीडियो वायरल
रोहित शर्मा के सीने पर पद्मश्री का सम्मान देख गदगद हुईं वाइफ रितिका, रिएक्शन का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर दिखे रणवीर सिंह, मास्क लगाए चेहरा छुपाते दिखे, नई फिल्म की चर्चा!
हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर दिखे रणवीर सिंह, मास्क लगाए चेहरा छुपाते दिखे, नई फिल्म की चर्चा!
इंडिया
पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, भारत के सभी 36 राफेल सुरक्षित! एयरफोर्स ने जारी किए टेंडर दस्तावेज
पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, भारत के सभी 36 राफेल सुरक्षित! एयरफोर्स ने जारी किए टेंडर दस्तावेज
इंडिया
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire News Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget