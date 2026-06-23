हैदराबाद में फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात, ATM कैश वैन का ड्राइवर 17 लाख रुपए लेकर हुआ फरार

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दिन-दहाड़े हुई सुनियोजित चोरी ने कैश लॉजिस्टिक्स सुरक्षा में बड़ी खामियों को उजागर कर दिया है. शनिवार सुबह IS सदन पुलिस इलाके में रेन बाज़ार से संतोष नगर मुख्य सड़क पर एक प्राइवेट ATM कैश वैन का ड्राइवर 17 लाख रुपये लेकर भाग गया.

यह घटना तब हुई जब ड्राइवर, जिसकी पहचान राजेश के रूप में हुई है, ने एक तय ATM कियोस्क के पास गाड़ी रोकी, कैश चेस्ट उठाया और पास ही खड़ी पहले से तय दोपहिया गाड़ी पर तेज़ी से भाग निकला. स्थानीय अधिकारियों ने फरार संदिग्ध को पकड़ने और चोरी हुए सार्वजनिक पैसे को बरामद करने के लिए शहर भर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है.

शुरुआती जांच से पता चलता है कि चोरी अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ड्राइवर की एक सोची-समझी चाल थी, जिसने कैश ट्रांसपोर्ट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का फायदा उठाया.

ड्राइवर ने कैसे समय का उठाया फायदा

IS सदन पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास के अनुसार, ड्राइवर ने उस छोटे से समय का फायदा उठाया जब दो हथियारबंद गार्ड ATM परिसर की जांच करने के लिए गाड़ी से बाहर निकले थे. इसके बाद संदिग्ध ने कैश बैग वाली अनलोडिंग ट्रॉली निकाली, एक संकरी गली की ओर भागा और एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गया, जिसे उसका एक साथी चला रहा था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे रेन बाज़ार इलाके में लगे एक दर्जन से ज़्यादा हाई-रिज़ॉल्यूशन CCTV कैमरों की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि दोपहिया गाड़ी के भागने के सही रास्ते का पता लगाया जा सके और उस पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान की जा सके जो सिग्नल का इंतज़ार कर रहा था.

सुरक्षा में हुई यह चिंताजनक चूक प्राइवेट कैश मैनेजमेंट एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली जांच-पड़ताल की प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाती है. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हथियारबंद गार्डों के बाहर होने पर किसी एक व्यक्ति को गाड़ी का कंट्रोल सौंपना, शहरों में बड़ी रकम के कैश ट्रांसपोर्ट के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के सीधे खिलाफ है.

पैनिक अलार्म बजे बिना ही चोरी को दिया अंजाम

ड्राइवर का बिना किसी पैनिक अलार्म के या आस-पास के गार्डों को सतर्क किए बिना इस चोरी को अंजाम देना यह बताता है कि उसे गाड़ी की अंदरूनी सुरक्षा प्रणालियों (Internal Security Overrides) की गहरी जानकारी थी. जांचकर्ता अब यह पता लगा रहे हैं कि क्या यह एजेंसी के अन्य कर्मचारियों की मदद से किया गया अंदरूनी मामला था.

पुलिस ने ड्राइवर के स्थायी पते पर छापेमारी करने और चोरी की रकम को ठिकाने लगाने या साजिशकर्ताओं के बीच बांटे जाने से पहले उसे बरामद करने के लिए पड़ोसी जिलों में सभी संभावित ठिकानों पर नज़र रखने के लिए तीन विशेष टीमें बनाई हैं. अधिकारी ड्राइवर के बैकग्राउंड चेक रिकॉर्ड की पुष्टि करने के लिए एजेंसी मैनेजर से भी पूछताछ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : यूएस ने ईरान के तेल से हटाया बैन, अब भारत की चिंता होगी कम या और बढ़ेगी टेंशन? जानें डिटेल्स