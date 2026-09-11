लाल किला ब्लास्ट: AI, ड्रोन और IED से जुड़ा कनेक्शन! NIA चार्जशीट में खुलासा

दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके की जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की चार्जशीट से आतंकवादी साजिश की कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. एजेंसी के मुताबिक, आतंकी मॉड्यूल ने भविष्य में हमलों के लिए अलग-अलग तरह के विस्फोटक उपकरण तैयार करने और उनका परीक्षण करने की कोशिश की थी.

NIA ने मई 2026 में इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ करीब 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. एजेंसी के अनुसार, मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी की धमाके में मौत हो गई थी और बाकी आरोपियों के खिलाफ आतंकी साजिश से जुड़े आरोप लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें: BRICS Summit 2026 LIVE: दिल्ली में लैंड हुआ पेजेशकियन का विमान, शाम को PM मोदी से मीटिंग

रॉकेट IED तैयार करने की साजिश का दावा

चार्जशीट के मुताबिक, उमर उन नबी और उसके सहयोगियों ने एक ऐसे विस्फोटक उपकरण की तैयारी की थी, जिसे लंबी दूरी से हमला करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता था. इस योजना में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी जसिर बिलाल वानी की तकनीकी भूमिका बताई गई है. NIA ने नवंबर 2025 में ही वानी को गिरफ्तार किया था और उस समय एजेंसी ने कहा था कि उसने आतंकवादी को तकनीकी मदद दी थी, ड्रोन में बदलाव किए थे और रॉकेट तैयार करने की कोशिश की थी.

जंगलों में टेस्टिंग की कोशिश

NIA की जांच में सामने आया कि कथित मॉड्यूल ने सुरक्षित और सुनसान जगहों पर अपने तैयार किए गए उपकरणों का परीक्षण करने की कोशिश की. जांच एजेंसी के मुताबिक, कश्मीर के अलग-अलग जंगल क्षेत्रों में ऐसे परीक्षण किए गए या उनकी योजना बनाई गई थी. अधिकारियों को बाद में कुछ मशीन और टेस्ट से जुड़े सामान के पार्ट्स भी मिले. जांच में यह भी सामने आया कि मॉड्यूल के सदस्य लगातार अपनी योजनाओं और तकनीकी तैयारियों पर काम कर रहे थे. ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ डॉक्टरों पर भी इस साजिश में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है.

AI और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल

इस मामले का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि जांच में ऑनलाइन तकनीक के गलत इस्तेमाल की बात सामने आई है. NIA की चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों ने विस्फोटक उपकरणों से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट, वीडियो ट्यूटोरियल और AI आधारित टूल्स का इस्तेमाल किया. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में ChatGPT समेत AI टूल्स के इस्तेमाल का भी जिक्र है. आरोप है कि इन माध्यमों से विस्फोटक उपकरणों की तैयारी से जुड़ी जानकारी हासिल की गई.

ऑनलाइन खरीदारी से भी जुटाए गए सामान

चार्जशीट में ऑनलाइन खरीदारी का भी जिक्र है. जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कई ऐसे सामान खरीदे, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर विस्फोटक उपकरणों की तैयारी में किया गया. NIA की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने अलग-अलग तरीकों से विस्फोटक उपकरण तैयार करने की कोशिश की थी. एजेंसी का दावा है कि बाद में इनमें से कुछ तैयारियों का इस्तेमाल लाल किला इलाके में हुए हमले की साजिश में किया गया.

लाल किला धमाके में जूते से जुड़े सबूत

जांच में सामने आए सबसे अहम सबूतों में से एक आरोपी उमर उन नबी के जूते से जुड़ा है. NIA और फॉरेंसिक जांच के मुताबिक, धमाके के बाद बरामद किए गए जूते के हिस्से में संदिग्ध धातु के टुकड़े मिले थे. जांच एजेंसी ने इन सबूतों को उस उपकरण से जोड़कर देखा है, जिसे कथित तौर पर हमले के लिए तैयार किया गया था. ताजा रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि फॉरेंसिक जांच में जूते से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और धातु के हिस्सों की जांच की गई.

यह सिर्फ एक हमले की साजिश नहीं थी- NIA

NIA की चार्जशीट से जांच एजेंसी का दावा सामने आता है कि पूरा मॉड्यूल लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए नेटवर्क तैयार करने में लगा था. एजेंसी के मुताबिक, उमर उन नबी को इस नेटवर्क का ऑपरेशनल प्रमुख माना गया था और वह लोगों को जोड़ने, संसाधन जुटाने और हमले की तैयारी में अहम भूमिका निभा रहा था. 10 नवंबर 2025 को लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके में कई लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे. NIA ने अपनी चार्जशीट में इसे वाहन में लगाए गए विस्फोटक उपकरण से जुड़ा हमला बताया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली रवाना हुए हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर, ईरानी राष्ट्रपति से होगी मुलाकात