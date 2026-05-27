हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या री नीट की तैयारी है फुलप्रूफ? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसरो के पूर्व चीफ ने लिया तैयारियों का जायजा

क्या री नीट की तैयारी है फुलप्रूफ? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसरो के पूर्व चीफ ने लिया तैयारियों का जायजा

NEET Re-Exam 2026: नीट-यूजी 2026 री एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा देशभर के 550 शहरों में स्थापित 5400 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी.

By : आईएएनएस | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 27 May 2026 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन के साथ बैठक की और 21 जून को होने वाली नीट-यूजी 2026 की री एग्जाम की तैयारियों की समीक्षा की. डॉ. के. राधाकृष्णन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से संबंधित सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं. बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक, एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी तथा शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. 

इस बैठक में नीट-यूजी री एग्जाम को निष्पक्ष, सुरक्षित और सुचारु तरीके से आयोजित करने के लिए किए जा रहे इंतजामों की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक ने परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए अतिरिक्त कदमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा सर्विलांस सिस्टम का व्यापक मूल्यांकन किया गया है और उसमें आवश्यक तकनीकी-प्रशासनिक सुधार भी किए जा रहे हैं. 

समीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापन प्रक्रिया और परीक्षा संचालन की पारदर्शिता को लेकर भी विमर्श किया गया. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी की संभावना को रोका जा सके. वहीं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि देशभर के परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को बेहतर सुविधाएं और छात्र-अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए. 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित और पारदर्शी रहे. नीट-यूजी 2026 री एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा देशभर के 550 शहरों में स्थापित 5400 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी. अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा के सफल आयोजन के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है. इससे पहले सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखा था.

शिक्षा मंत्री ने परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारु आयोजन के लिए सहयोग मांगा है. केंद्र सरकार ने साफ संकेत दिया है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. नीट यूजी की परीक्षा तीन मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक की शिकायत मिलने पर 11 मई को यह परीक्षा रद्द कर दी गई. अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें : KERALA: PM मोदी से मुलाकात का ED रेड से कोई लेना-देना नहीं, ऐसा क्यों बोले केरल के गृहमंत्री रमेश चेन्निथला

Published at : 27 May 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan Radhakrishnan NEET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में NCP की बैठक, तटकरे ने खुलकर जताई नाराजगी; प्रफुल्ल पटेल रहे लापता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में NCP की बैठक, तटकरे ने खुलकर जताई नाराजगी; प्रफुल्ल पटेल रहे लापता
इंडिया
2035 तक तैयार होगा स्वदेशी 5th जेनरेशन स्टील्थ फाइटर? AMCA प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड टाटा, भारत फॉर्ज और L&T
2035 तक तैयार होगा स्वदेशी 5th जेनरेशन स्टील्थ फाइटर? AMCA प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड टाटा, भारत फॉर्ज और L&T
इंडिया
'जब मैं पहली बार बना था सीएम...', भावुक हुए सिद्धारमैया, बोले- आलाकमान को दी जुबान, अब करेंगे सम्मान
'जब मैं पहली बार बना था सीएम...', भावुक हुए सिद्धारमैया, बोले- आलाकमान को दी जुबान, अब करेंगे सम्मान
इंडिया
'सिर्फ दस्तावेजों से नहीं चलेगा काम', बॉर्डर पर बढ़ी भीड़, बंगाल में BJP सरकार के बाद खौफ में बाग्लादेशी- ग्राउंड रिपोर्ट
'सिर्फ दस्तावेजों से नहीं चलेगा काम', बॉर्डर पर बढ़ी भीड़, बंगाल में BJP सरकार के बाद खौफ में बाग्लादेशी- ग्राउंड रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामचरण की ‘पेड्डी’ के प्रमोशन में बवाल, भोपाल से बेंगलुरु तक हाई वोल्टेज ड्रामा (27.05.26)
Jackie Shroff ने बताया ‘Bhidu’ का असली मतलब, पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर की खास अपील
Bakrid 2026: Varanasi में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बंद कराई बकरा मंडी | Qurbani Controversy |Breaking
Honda City facelift 2026 HEV hybrid first look | #honda #hondacity #autolive
The Most Affordable Chetak | #chetak #bajajchetak #affordable #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
'गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है, ऐसे में...', HC में बहस, फैसला रिजर्व
'गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है, ऐसे में...', HC में बहस, फैसला रिजर्व
इंडिया
UCC पर हिमंत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ओवैसी बोले- मुसलमानों पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश; असम विधानसभा से बिल पास
असम में UCC बिल पास: बहुविवाह पर रोक, लिव-इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, ओवैसी बोले मुसलमानों पर...
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
आईपीएल 2026
अब मार्च से मई के बीच नहीं खेला जाएगा IPL? BCCI इन महीनों में शिफ्ट करने का बना रही प्लान
अब मार्च से मई के बीच नहीं खेला जाएगा IPL? BCCI इन महीनों में शिफ्ट करने का बना रही प्लान
इंडिया
पीएम मोदी के साथ विजय की 20 मिनट बैठक, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात में की ये 2 अपील
पीएम मोदी के साथ विजय की 20 मिनट बैठक, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात में की ये 2 अपील
आईपीएल 2026
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के तीन महीने पूरे! कैसे होर्मुज से दुनिया की नसों में घुला जहर, भारत पर चौतरफा मार और IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान जंग के तीन महीनों में कैसे होर्मुज से दुनिया में घुला जहर? भारत पर चौतरफा मार, IMF की...
हेल्थ
Foods To Avoid During Nautapa: बर्गर-पिज्जा से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक.. नौतपा में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, हो सकता है उल्टा असर
बर्गर-पिज्जा से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक.. नौतपा में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, हो सकता है उल्टा असर
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget