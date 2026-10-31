'क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता', सरदार पटेल की जयंती पर क्या बोले खरगे

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उन्हें याद करते हुए कहा कि जब जनता एकजुट हो जाती है, तो उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता. उन्होंने पटेल के इस विचार को साझा करते हुए उन्हें आधुनिक भारत की एकता और अखंडता का शिल्पकार बताया.

खरगे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक्स पर पोस्ट कर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी.

खरगे ने पटेल के विचारों को किया साझा

मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट में सरदार वल्लभभाई पटेल का कथन साझा किया, “जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता…”

“जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता…” ~ सरदार वल्लभ भाई पटेल आधुनिक भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार, लौह पुरुष, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। भारत को एक सूत्र में पिरोकर सशक्त और अखंड भारत की नींव रखने वाले सरदार पटेल जी का अदम्य साहस, दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण हमारी अमूल्य विरासत है। उनके आदर्श सदैव देश को एकता, लोकतंत्र और राष्ट्रसेवा के पथ पर प्रेरित करते रहेंगे। — Mallikarjun Kharge (@kharge) October 31, 2026

उन्होंने लिखा कि आधुनिक भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार, लौह पुरुष, देश के पहले उप प्रधानमंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन.

खरगे ने कहा कि भारत को एक सूत्र में पिरोकर सशक्त और अखंड राष्ट्र की नींव रखने वाले पटेल का अदम्य साहस, दूरदर्शी नेतृत्व और देश के प्रति अटूट समर्पण हमारी अमूल्य विरासत है. उनके आदर्श हमेशा देश को एकता, लोकतंत्र और राष्ट्रसेवा के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे.

राहुल गांधी ने बताया एकता का सूत्रधार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें सादर नमन. एकता के सूत्रधार और आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में उन्होंने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की मजबूत नींव रखी. उनके आदर्श सदैव हमारे लिए प्रेरणास्रोत रहेंगे.

डीके ने एकीकरण में योगदान को किया याद

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी एक्स पर सरदार पटेल को याद किया. उन्होंने लिखा कि एकजुट राष्ट्र के निर्माण में उनके असाधारण योगदान को भारत हमेशा याद रखेगा.

शिवकुमार के मुताबिक, स्वतंत्रता आंदोलन में पटेल का नेतृत्व, रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के उनके प्रयासों ने आजादी के शुरुआती वर्षों को आकार दिया. उन्होंने पटेल की जयंती पर उनकी विरासत को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया.

सुक्खू ने बताया प्रेरणा का स्रोत

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरदार पटेल को महान स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और देश के पहले गृह मंत्री के रूप में याद किया. उन्होंने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

सुक्खू ने कहा कि देश की आजादी से लेकर रियासतों के एकीकरण तक राष्ट्र के प्रति पटेल का समर्पण और दृढ़ नेतृत्व हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा.

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