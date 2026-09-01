भारत कितना तैयार? जानने आर्मी चीफ पहुंच गए सेना मुख्यालय, जवानों से क्या कहा?

थल सेना प्रमुख (COAS) जनरल धीरज सेठ ने सोमवार (31 अगस्त 2026) को पुणे स्थित सेना मुख्यालय दक्षिणी कमान का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने दक्षिणी कमान की ऑपरेशनल तैयारियों और क्षमताओं को लगातार मजबूत करने के लिए चल रही पहलों की समीक्षा की.

दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने थल सेना प्रमुख को मौजूदा ऑपरेशनल वातावरण, कमान की ऑपरेशनल स्थिति, प्रशिक्षण से जुड़ी पहलों और युद्धक क्षमता तथा मिशन की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी.

जनरल धीरज सेठ ने क्या कहा?

कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान जनरल धीरज सेठ ने लगातार ऑपरेशनल तैयारियों, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने, नई तकनीकों को अपनाने और युद्धक क्षमताओं को लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया. उन्होंने बदलते युद्ध के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए टेक्निक्स, टैक्टिक्स एंड प्रोसीजर्स (TTPs) को लगातार परिष्कृत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया.

जनरल धीरज सेठ ने समर्पण की सराहना की

थल सेना प्रमुख ने यथार्थपरक प्रशिक्षण, विभिन्न सैन्य बलों के बीच बेहतर संयुक्तता (Jointness) और स्वदेशी क्षमताओं के विकास के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के जरिए एक ऐसी सेना तैयार की जा सकती है जो चुस्त, तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार हो. जनरल धीरज सेठ ने सभी रैंकों के सैन्यकर्मियों के पेशेवर रवैये और समर्पण की सराहना की. उन्होंने जवानों और अधिकारियों से मिशन पर केंद्रित रहने, ऑपरेशनल तैयारियों के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और दक्षिणी कमान की ऑपरेशनल बढ़त को लगातार मजबूत करने का आह्वान किया.

योद्धा सेवा सम्मान से किया सम्मानित

थल सेना प्रमुख ने विशिष्ट योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों को ‘योद्धा सेवा सम्मान’ से भी सम्मानित किया. इन पूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिकों के कल्याण, युवाओं के सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. जनरल धीरज सेठ ने इन पूर्व सैनिकों की सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण में उनके निरंतर योगदान की सराहना की. उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारतीय सेना और उसके पूर्व सैनिकों के बीच का संबंध आजीवन बना रहता है.