रिश्वतखोरी के केस में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मामले में ईडी पंजाब भर में 11 स्थानों पर छापेमारी कर रही है. ईडी के अनुसार ये तलाशी अभियान आरोपियों, उनके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामीदारों से संबंधित हैं और इसका मकसद अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सबूत जुटाना है.

भुल्लर से जुड़े 11 ठिकानों पर ईडी रेड

ईडी आज सोमवार (27 अप्रैल) को भुल्लर के चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, नाभा और जालंधर में स्थित 11 ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है. ये जगहें आरोपी भुल्लर और उसके साथियों और संदिग्ध बेनामीदारों से जुड़ी हैं. बता दें कि डीआईजी भुल्लर को पिछले साल 8 लाख रुपए के रिश्वत से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उनके ठिकानों पर हुई छापेमारी में 7 करोड़ से ज्यादा रुपए कैश मिले थे.



बता दें कि भुल्लर के ठिकानों पर चल रही ईडी की रेड CBI और ACB द्वारा दर्ज किए गए अपराधों से जुड़ी है. इन अपराधों में एक बिचौलिए के जरिए किसी आपराधिक मामले को निपटाने के लिए अवैध रिश्वत मांगने के आरोप शामिल हैं, साथ ही आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति का पता भी चला है.

कहां-कहां ली जा रही तलाशी

जानकारी के मुताबिक भुल्लर और उनके करीबियों के चंडीगढ़ में 2, लुधियाना में 5, पटियाला में 2 ठिकानों के साथ-साथ नाभा और जालंधर में स्थित 1-1 ठिकाने पर तलाशी ली जा रही है. इन तलाशी अभियानों का मकसद अपराध से हासिल हुई और संपत्ति का पता लगाना और बेनामी संपत्तियों की पहचान करना है.

पिछले साल क्या-क्या मिला था

पिछले साल चंडीगढ़ में भुल्लर के आवास पर तलाशी के दौरान सीबीआई ने 7.36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, 2.32 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण, 26 ब्रांडेड घड़ियां और परिवार के सदस्यों के नाम अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे. भुल्लर को नवंबर 2024 में डीआईजी रोपड़ रेंज नियुक्त किया गया था. रोपड़ रेंज में मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल हैं.

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