Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में कांग्रेस मंत्री के 18 ठिकानों पर ED का छापा, क्या है पूरा मामला?

कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री के 18 ठिकानों पर ED का छापा, क्या है पूरा मामला?

कर्नाटक के PWD मंत्री सतीश जारकीहोली पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने उनके 18 ठिकानों पर रेड मारी है. इसमें उनका बेंगलुरु वाल घर भी शामिल है.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 09 Sep 2026 09:25 AM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक के PWD मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश जारकीहोली से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. ED की टीमें कर्नाटक के बेंगलुरु और बेलगावी के अलावा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में करीब 18 परिसरों की तलाशी ले रही हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इनमें बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी स्थित सतीश जारकीहोली का आवास भी शामिल है.

सुबह ED अधिकारियों की टीम CRPF जवानों के साथ दो वाहनों में मंत्री के सरकारी आवास पहुंची. इसके बाद परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया गया. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. हालांकि, ED की ओर से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि तलाशी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ है.

सांसद बेटी प्रियंका से जुड़े ठिकाने भी जांच के दायरे में

ED सूत्रों के अनुसार, जांच का दायरा सतीश जारकीहोली तक सीमित नहीं है. उनकी बेटी और कांग्रेस सांसद प्रियंका जारकीहोली से जुड़े परिसरों पर भी तलाशी ली जा रही है. एजेंसी बेंगलुरु, बेलगावी और महाराष्ट्र में करीब 18 ठिकानों पर दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच कर रही है.

सतीश जारकीहोली कर्नाटक सरकार में PWD मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है. वे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के करीबी नेताओं में भी माने जाते हैं. ऐसे में मंत्री और उनके परिवार से जुड़े परिसरों पर ED की कार्रवाई को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है.

24 जून को बहनोई के घर भी हुई थी तलाशी

इस कार्रवाई का एक कनेक्शन 24 जून को हुई ED की तलाशी से भी जोड़ा जा रहा है. उस समय एजेंसी ने बेलगावी में आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर और सतीश जारकीहोली के बहनोई वाई. मंजूनाथ के घर की तलाशी ली थी. उनके करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों से जुड़े परिसरों की भी जांच की गई थी.

ED की वह कार्रवाई कथित तौर पर विदेश में अवैध तरीके से धन भेजने से जुड़े मामले की जांच का हिस्सा थी. उस दौरान बेंगलुरु में मंजूनाथ के अपार्टमेंट के अलावा मैसूरु और अर्सिकेरे में उनके करीबी सहयोगियों की संपत्तियों पर भी तलाशी ली गई थी.

कौन हैं वाई. मंजूनाथ?

वाई. मंजूनाथ बल्लारी के पूर्व सांसद देवेंद्रप्पा के बेटे हैं. उनकी पत्नी सतीश जारकीहोली, BJP विधायक रमेश जारकीहोली और बालचंद्र जारकीहोली की बहन हैं. ED की पिछली कार्रवाई के बाद अब सतीश जारकीहोली और उनकी सांसद बेटी प्रियंका से जुड़े परिसरों पर तलाशी ने जांच को और महत्वपूर्ण बना दिया है.

फिलहाल ED की कार्रवाई जारी है. तलाशी पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि एजेंसी को जांच के दौरान कौन से दस्तावेज या अन्य साक्ष्य मिले और इस कार्रवाई का आगे क्या कानूनी असर होगा.

ये भी पढ़ें: बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा

Published at : 09 Sep 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
ED Satish Jarkiholi  ED
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Xप्लेन: बंगाल में मांसाहार पर धीरेंद्र शास्त्री का 'विवादित बयान', TMC-कांग्रेस ने घेरा, BJP ने लगाई लताड़
Xप्लेन: बंगाल में मांसाहार पर धीरेंद्र शास्त्री का 'विवादित बयान', TMC-कांग्रेस ने घेरा, BJP ने लगाई लताड़
इंडिया
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
इंडिया
अमित शाह का मुंबई दौरा, एशियाटिक सोसाइटी में करेंगे विजिट, क्या होगा शेड्यूल?
अमित शाह का मुंबई दौरा, एशियाटिक सोसाइटी में करेंगे विजिट, क्या होगा शेड्यूल?
इंडिया
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बिहार
बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई
बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई
बॉलीवुड
Birthday: अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें
अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें
क्रिकेट
बेटे अकाय को स्कूल छोड़ने निकले विराट-अनुष्का! तस्वीर वायरल
बेटे अकाय को स्कूल छोड़ने निकले विराट-अनुष्का! तस्वीर वायरल
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
ट्रेंडिंग
सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो
सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो
Home Tips
Switchboard Cleaning: सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई
सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget