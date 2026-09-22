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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअपने ही गढ़ में प्रचार से हटे हुमांयू कबीर, रेजिनगर उपचुनाव में बड़ा खेल

अपने ही गढ़ में प्रचार से हटे हुमांयू कबीर, रेजिनगर उपचुनाव में बड़ा खेल

पश्चिम बंगाल के रेजिनगर उपचुनाव से पहले AJUP प्रमुख हुमायूं कबीर ने पुलिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने व गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए जमीनी चुनाव प्रचार से हटने का ऐलान किया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 08:53 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के रेजिनगर विधानसभा उपचुनाव से पहले आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने पुलिस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को परेशान करने और गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रचार से हटने का ऐलान किया है. 

रेजिनगर सीट पर उनके बेटे गुलाम नबी आजाद AJUP के उम्मीदवार हैं. कबीर ने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए जमीनी प्रचार नहीं करेंगे. हालांकि, सोशल मीडिया के जरिए बेटे के लिए प्रचार जारी रखने की बात कही है.

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कबीर बोले- प्रचार बढ़ाया तो किया जाएगा परेशान

पत्रकारों से बातचीत में हुमायूं कबीर ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उनके मुताबिक, पार्टी के 10 कार्यकर्ता इस समय गिरफ्तार हैं. उन्होंने दावा किया कि पुलिस से लेकर चुनाव आयोग तक शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई.

कबीर ने कहा कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दो पत्र भेजे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षकों, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिले के रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिलाधिकारी को भी मामले की जानकारी दी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि अगर वह प्रचार तेज करते हैं तो आम लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है. इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रचार से हटने का फैसला किया है.

बोले- चुनाव के दिन करेंगे मुकाबला

हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि पुलिस AJUP के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से पार्टी ने प्रचार बंद कर दिया है. कबीर ने आरोप लगाया कि चुनाव में पुलिस के जरिए ‘लूट’ की कोशिश हो सकती है और कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के दिन इसका मुकाबला करेगी. कबीर पार्टी नेताओं की गिरफ्तारियों को लेकर नाराज हैं.

AJUP नेता नसीम शेख गिरफ्तार

शनिवार रात AJUP नेता नसीम शेख को रेजिनगर के मियांग्राम से गिरफ्तार किया गया. पुलिस कार्रवाई मई में पुलिस के खिलाफ कथित भड़काऊ टिप्पणी से जुड़े मामले में हुई है. इसके अलावा रेजिनगर उपचुनाव से जुड़े एक अन्य मामले में AJUP से जुड़े निर्दलीय उम्मीदवार सैफुल इस्लाम को भी 2021 के चुनावी टकराव से जुड़े पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है.

6 अक्टूबर को रेजिनगर और नंदीग्राम में उपचुनाव

रेजिनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी. रेजिनगर सीट हुमायूं कबीर के इसे खाली करने के बाद रिक्त हुई. 

यह भी पढ़िएः अभिषेक मनु सिंघवी ने निरहुआ, पवन सिंह को घेरा, 'आत्म-मंथन करना चाहिए कि...'

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 08:53 AM (IST)
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