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श्राद्ध के अगले ही दिन नवरात्रि, क्या 10 अक्टूबर को कलश की तैयारी कर सकते हैं?

Sarva Pitru Amavasya 2026: 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या और 11 अक्टूबर को नवरात्रि है. जानें घर में श्राद्ध के बाद सफाई, पूजा सामग्री और कलश स्थापना की तैयारी कैसे करें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 24 Sep 2026 01:50 PM (IST)
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Sarva Pitru Amavasya 2026: इस साल घर में दो अलग पूजाओं की तैयारी लगातार दो दिन करनी होगी. शनिवार 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या है. इसी दिन पितृ पक्ष समाप्त होगा.

रविवार 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होगी और घरों में कलश स्थापना की जाएगी. ऐसे में सवाल है कि श्राद्ध के बाद देवी पूजा की तैयारी कब और कैसे करें?

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10 अक्टूबर, पहले श्राद्ध की व्यवस्था करें

सर्वपितृ अमावस्या पर उन पूर्वजों का भी श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम नहीं है या जिनका श्राद्ध निर्धारित तिथि पर नहीं हो पाया. घर में पूजा कर रहे हैं तो पहले से कुश, काले तिल, जल, तर्पण का पात्र और परिवार की परंपरा के अनुसार भोजन सामग्री रख लें. यदि पुरोहित को बुलाना है, तो विधि और समय उनसे पहले ही तय कर लें. श्राद्ध के लिए कुतुप, रौहिण और अपराह्न काल को महत्व दिया जाता है, स्थानीय पंचांग देखकर समय तय करना बेहतर होगा. 

श्राद्ध का भोजन, तर्पण और दान जैसी क्रियाएं परिवार के रीति-रिवाज के अनुसार पूरी करें. सामग्री खरीदने में सुविधा के लिए नवरात्रि का सामान भी पहले से घर लाया जा सकता है. केवल सामान घर में रखने और कलश स्थापित करके देवी पूजा शुरू करने में अंतर है.

श्राद्ध के बाद क्या तैयारी कर सकते हैं?

10 अक्टूबर को श्राद्ध की विधि पूरी होने के बाद पूजा स्थान और घर की सफाई कर लें. इस्तेमाल किए गए बर्तन धोकर अलग रखें और अगले दिन के लिए साफ आसन व पूजा सामग्री व्यवस्थित कर दें. कलश, मिट्टी, जौ, नारियल, आम के पत्ते, मौली, अक्षत, दीपक और माता की तस्वीर या प्रतिमा जांच लें, ताकि सुबह किसी चीज की कमी न रहे.

कुछ परिवार पितृ पक्ष के दौरान नवरात्रि की खरीदारी या सजावट भी टालते हैं. यदि आपके घर में ऐसी परंपरा है, तो उसका पालन करें. सफाई और जरूरी सामान की व्यवस्था के लिए श्राद्ध की विधि छोड़ने या जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है.

11 अक्टूबर, कलश स्थापना कैसे करें?

रविवार को स्नान के बाद साफ पूजा स्थान पर आसन बिछाएं. परंपरा के अनुसार पात्र में मिट्टी रखकर जौ बोएं. जल से भरा कलश स्थापित करें, उस पर पत्ते और नारियल रखें तथा देवी का आवाहन कर पूजा शुरू करें. पूजा सामग्री और क्रम में क्षेत्र व परिवार के अनुसार अंतर हो सकता है.

घटस्थापना 11 अक्टूबर को दिन में स्थानीय मुहूर्त के अनुसार करें. 10 अक्टूबर की रात केवल इसलिए कलश स्थापित न करें कि अमावस्या के बाद प्रतिपदा शुरू हो चुकी है, घटस्थापना के लिए तिथि के साथ निर्धारित दिन और मुहूर्त भी देखा जाता है.

तैयारी का सीधा क्रम यही है कि 10 अक्टूबर को श्राद्ध की विधि पूरी करें, फिर पूजा स्थान तैयार करें और 11 अक्टूबर को कलश स्थापना करें. यहां देखें प्रमुख शहरों के हिसाब से शुभ मुहूर्त-

  • दिल्ली- सुबह 6:19 से 10:12 बजे तक
  • मुंबई-  सुबह 6:31 से 10:27 बजे तक
  • कोलकाता-  सुबह 5:31 से 9:26 बजे तक
  • बेंगलुरु-  सुबह 6:09 से 10:07 बजे तक
  • हैदराबाद-  सुबह 6:08 से 10:05 बजे तक

FAQ

क्या 10 अक्टूबर को कलश स्थापना कर सकते हैं?
दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की घटस्थापना 11 अक्टूबर 2026 को है. 10 अक्टूबर को सामग्री तैयार रख सकते हैं.

क्या श्राद्ध वाले दिन कलश की सामग्री खरीद सकते हैं?
सामग्री खरीदना और कलश स्थापित करना अलग काम हैं. खरीदारी को लेकर घर की परंपरा का पालन करें; घटस्थापना 11 अक्टूबर को निर्धारित मुहूर्त में करें.

सर्वपितृ अमावस्या पर किसका श्राद्ध किया जाता है?
इस दिन विशेष रूप से उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है या जिनका श्राद्ध उनकी तिथि पर नहीं हो सका.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 24 Sep 2026 01:50 PM (IST)
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