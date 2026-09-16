गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRadha Ashtami Puja 2026: राधा अष्टमी की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं? जानें व्रत के नियम

Radha Ashtami Puja 2026: राधा अष्टमी की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं? जानें व्रत के नियम

Radha Ashtami Puja 2026: राधा अष्टमी 19 सितंबर 2026 को है. जानें मध्याह्न पूजा मुहूर्त, संपूर्ण पूजा विधि, राधारानी का भोग, मंत्र, फलाहार और पारण के नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Sep 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी का पर्व राधारानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन व्रत रखने के साथ राधा-कृष्ण की विशेष पूजा, श्रृंगार और भजन-कीर्तन किया जाता है. वर्ष 2026 में राधा अष्टमी शनिवार, 19 सितंबर को है. यदि आप पहली बार यह व्रत रख रहे हैं तो पूजा की तैयारी से लेकर भोग और पारण तक के जरूरी नियम पहले ही समझ लें.

राधा अष्टमी 2026 पूजा मुहूर्त

नई दिल्ली के समय के अनुसार अष्टमी तिथि 18 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे शुरू होगी और 19 सितंबर को दोपहर लगभग 3 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगी. राधारानी की पूजा के लिए मध्याह्न काल विशेष माना जाता है. पूजा का मुहूर्त 19 सितंबर को सुबह लगभग 11:01 बजे से दोपहर 1:28 बजे तक रहेगा. स्थान के अनुसार समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है.

राधा अष्टमी की पूजा कैसे करें?

व्रती को सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनने चाहिए. पूजा स्थान को साफ करके पूर्व या उत्तर दिशा में एक चौकी रखें. उस पर लाल, पीला या गुलाबी कपड़ा बिछाकर राधा-कृष्ण की प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापित करें. घर में राधारानी की अलग प्रतिमा नहीं है तो राधा-कृष्ण की तस्वीर से भी पूजा की जा सकती है.

इसके बाद हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत एवं पूजा का संकल्प लें. एक कलश में जल भरकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखें. राधा-कृष्ण को जल, वस्त्र, चंदन, रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें. संभव हो तो प्रतिमा का जल या पंचामृत से अभिषेक करें. केवल तस्वीर होने पर अभिषेक न करें; फूल और चंदन से पूजा करें.

श्रीकृष्ण को तुलसी दल अर्पित किया जा सकता है. इसके बाद राधारानी का श्रृंगार करें और धूप-दीप जलाएं. मध्याह्न काल में राधा अष्टमी की कथा पढ़ें, मंत्र जप करें और अंत में राधा-कृष्ण की आरती करें.

यह भी पढ़ें- अनंत चतुर्दशी 2026 की तारीख को लेकर न हों भ्रमित, जानें गणेश विसर्जन का सही दिन और शुभ समय

राधारानी को क्या भोग लगाएं?

राधा अष्टमी पर घर में बना सात्विक और ताजा भोग चढ़ाना श्रेष्ठ माना जाता है. पूजा में खीर, मालपुआ, रबड़ी, माखन-मिश्री, फल, पंचामृत या दूध से बनी मिठाई रखी जा सकती है. भोग बनाते समय प्याज, लहसुन, अंडा और मांसाहार का प्रयोग न करें. पहले भोग अर्पित करें और कुछ समय बाद उसे प्रसाद के रूप में परिवार में बांटें.

राधा अष्टमी व्रत के नियम

व्रत रखने वाले व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल, फलाहार या एक समय सात्विक भोजन का संकल्प ले सकते हैं. बीमारी, गर्भावस्था, अधिक उम्र या नियमित दवा लेने की स्थिति में निर्जल व्रत रखने की जिद नहीं करनी चाहिए. ऐसे लोग फलाहार करते हुए भक्ति और नाम-जप कर सकते हैं.

व्रत के दौरान क्रोध, निंदा और कटु वचन से बचें. दिन में राधे राधे या ॐ राधिकायै नमः मंत्र का जप किया जा सकता है. पारण की परंपरा अलग-अलग परिवारों और संप्रदायों में भिन्न है. कुछ श्रद्धालु मध्याह्न पूजा के बाद प्रसाद लेकर व्रत खोलते हैं, जबकि कुछ अगले दिन पारण करते हैं. इसलिए व्रत का संकल्प लेते समय ही अपने परिवार या स्थानीय परंपरा के अनुसार पारण तय कर लेना उचित रहेगा.

FAQ

राधा अष्टमी 2026 कब है?
राधा अष्टमी शनिवार, 19 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी.

राधा अष्टमी की पूजा का शुभ समय क्या है?
नई दिल्ली के अनुसार मध्याह्न पूजा का समय सुबह लगभग 11:01 बजे से दोपहर 1:28 बजे तक रहेगा. शहर के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है.

राधारानी को क्या भोग लगाया जाता है?
खीर, रबड़ी, मालपुआ, माखन-मिश्री, पंचामृत, फल अथवा घर में बनी सात्विक मिठाई अर्पित की जा सकती है.

राधा अष्टमी व्रत में क्या खा सकते हैं?
व्रती अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार फल, दूध, मेवे तथा स्वीकृत फलाहारी भोजन ले सकते हैं.

राधारानी की प्रतिमा न हो तो पूजा कैसे करें?
राधा-कृष्ण की तस्वीर स्थापित करके फूल, चंदन, दीपक और भोग से पूजा की जा सकती है. तस्वीर का अभिषेक नहीं करना चाहिए.

राधा अष्टमी व्रत का पारण कब करें?
पारण का समय पारिवारिक और संप्रदायगत परंपरा के अनुसार अलग हो सकता है. कुछ श्रद्धालु मध्याह्न पूजा के बाद और कुछ अगले दिन पारण करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Radha-Krishna Radha Ashtami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Radha Ashtami 2026: 18 सितंबर दोपहर से अष्टमी, फिर राधा अष्टमी 19 को क्यों? समझें पंचांग का नियम
कैलेंडर देखकर न हों भ्रमित, 19 सितंबर को ही क्यों मनेगी राधा अष्टमी?
धर्म
Vishwakarma Puja 2026: बुध की राशि में आएंगे सूर्य, उसी सुबह आमने-सामने होंगे बुध-शनि, मशीन-टेक वालों के लिए क्या संकेत?
Vishwakarma Puja 2026: बुध की राशि में आएंगे सूर्य, उसी सुबह आमने-सामने होंगे बुध-शनि, मशीन-टेक वालों के लिए क्या संकेत?
धर्म
Balram Jayanti 2026: बलराम जयंती आज, सुबह नहीं इस समय होगी पूजा, हलछठ से अलग हैं नियम
बलराम जयंती और हलछठ क्या एक ही पर्व हैं? नाम एक जैसे, लेकिन पूजा के नियम अलग
धर्म
सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है 'हनुमान अंश' का आखिरी सीन? मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान दिखा यह अद्भुत नजारा
सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है 'हनुमान अंश' का आखिरी सीन? मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान दिखा यह अद्भुत नजारा
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट: हाई पावर्ड कमेटी में बदलाव नहीं, SC बोला- 'आरोप कल्पना पर आधारित'
CJP प्रोटेस्ट: हाई पावर्ड कमेटी में बदलाव नहीं, SC बोला- 'आरोप कल्पना पर आधारित'
महाराष्ट्र
मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत
मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत
इंडिया
CBI की तेजतर्रार ऑफिसर के हवाले दिशा सालियान केस, जानें कौन हैं सीमा पाहुजा?
CBI की तेजतर्रार ऑफिसर के हवाले दिशा सालियान केस, जानें कौन हैं सीमा पाहुजा?
आईपीएल 2026
IPL 2027 ऑक्शन के वेन्यू पर आया बहुत बड़ा अपडेट, जानें कहां होगी नीलामी?
IPL 2027 ऑक्शन के वेन्यू पर आया बहुत बड़ा अपडेट, जानें कहां होगी नीलामी?
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
विश्व
ड्रोन हमले से किस कदर तबाह हुई सऊदी की तेल पाइपलाइन, आ गईं सैटेलाइट तस्वीरें
ड्रोन हमले से किस कदर तबाह हुई सऊदी की तेल पाइपलाइन, आ गईं सैटेलाइट तस्वीरें
गुजरात
गुजरात महिला कांग्रेस चीफ के बेटे को ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में किया अरेस्ट
गुजरात महिला कांग्रेस चीफ के बेटे को ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में किया अरेस्ट
एग्रीकल्चर
कितने बीघा खेत के मालिक हैं किसान नेता राकेश टिकैत?
कितने बीघा खेत के मालिक हैं किसान नेता राकेश टिकैत?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget