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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मगणेश विसर्जन कब ? डेढ़ दिन, तीसरे, 5वें, 7वें दिन से अनंत चतुर्दशी तक तारीख, मुहूर्त नोट करें

गणेश विसर्जन कब ? डेढ़ दिन, तीसरे, 5वें, 7वें दिन से अनंत चतुर्दशी तक तारीख, मुहूर्त नोट करें

Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है, इसके बाद गणेश विसर्जन कब किया जाएगा, यहां देखें डेढ़ दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक कब-कब है बप्पा का विसर्जन मुहूर्त.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 02 Sep 2026 01:25 PM (IST)
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Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है, गणेश स्थापना गणेश उत्सव के पहले दिन की जाती है, उसकी तरह अनंत चतुर्दशी पर बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है. गणेश विसर्जन स्थापना के डेढ़ दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन और अनंत चतुदर्शी पर किया जाता है. पंचांग के अनुसार यहां जानें विसर्जन के शुभ मुहूर्त. 

अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन मुहूर्त 2026

  • प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 06:11 से 10:42
  • अपराह्न मुहूर्त (चर) - 16:44 से 18:14
  • अपराह्न मुहूर्त (शुभ) - 12:13 से 13:43
  • रात्रि मुहूर्त (लाभ) - 21:14 से 22:43
  • रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 00:13 से 04:42, सितम्बर 26

डेढ़ दिन गणेश विसर्जन - 15 सितंबर 2026 

  • प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 12:16 से 13:49
  • अपराह्न मुहूर्त (शुभ) - 15:21 से 16:54
  • सायाह्न मुहूर्त (लाभ) - 19:54 से 21:21
  • रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 22:49 से 03:11, सितम्बर 16

तीसरे दिन गणेश विसर्जन - 16 सितंबर 2026

  • प्रातः मुहूर्त (शुभ) - 10:43 से 12:16
  • अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ) - 15:20 से 18:25
  • सायाह्न मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 19:53 से 00:16, सितम्बर 17
  • उषाकाल मुहूर्त (लाभ) - 03:11 से 04:39, सितम्बर 17
  • प्रातः मुहूर्त (लाभ, अमृत) - 06:06 से 09:11

पांचवें दिन गणेश विर्सजन - 18 सितंबर 2026

  • प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 06:07 से 10:43
  • अपराह्न मुहूर्त (चर) - 16:51 से 18:23
  • अपराह्न मुहूर्त (शुभ) - 12:15 से 13:47
  • रात्रि मुहूर्त (लाभ) - 21:19 से 22:47
  • रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 00:15 से 04:40, सितम्बर 19

सातवें दिन गणेश विर्सजन - 20 सितंबर 2026

  • प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 07:40 से 12:14
  • अपराह्न मुहूर्त (शुभ) - 13:46 से 15:17
  • सायाह्न मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 18:20 से 22:46
  • रात्रि मुहूर्त (लाभ) - 01:43 से 03:12, सितम्बर 21
  • उषाकाल मुहूर्त (शुभ) - 04:40 से 06:09, सितम्बर 21

गणेश विसर्जन की विधि

  • सबसे पहले गणेश जी को स्नान या शुद्ध जल से पूजा करके मोदक, फल और अन्य सात्त्विक नैवेद्य अर्पित करें.
  • आरती करें और परिवार के सभी सदस्य भगवान से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करें.
  • इसके बाद प्रतिमा को सम्मानपूर्वक उठाकर विसर्जन स्थल तक ले जाएं.
  • विसर्जन स्थल पर दोबारा आरती करके गणपति को प्रणाम करें और श्रद्धापूर्वक प्रतिमा का विसर्जन करें.
  • परंपरा में गणेश जी के साथ नैवेद्य आदि अर्पित करने का भी उल्लेख मिलता है.

विसर्जन के समय इन बातों का रखें ध्यान

  • गणेश जी की प्रतिमा को फेंकें नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक जल में विसर्जित करें.
  • विसर्जन से पहले उत्तरपूजा और आरती जरूर करें.
  • पूजा में चढ़ें फूल और अन्या निर्माल्य (चढ़ी पूजा सामग्री) को इधर-उधर न फेंकें.
  • विसर्जन के लिए जलस्रोत या व्यवस्था का ही उपयोग करें.

विसर्जन से पहले करें उत्तरपूजा

विसर्जन से पहले भगवान गणेश की उत्तरपूजा करनी चाहिए. इसमें भगवान को गंध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है. इसके बाद आरती और प्रार्थना करके भगवान को सम्मानपूर्वक विदाई दी जाती है. उत्तरपूजा के बाद गणेश प्रतिमा को स्थान से थोड़ा खिसकाने की भी परंपरा मिलती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Sep 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Anant Chaturdashi 2026 Ganesh Visarjan 2026
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