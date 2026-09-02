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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDahi Handi 2026: दही हांडी 5 या 6 सितंबर किस दिन है, कान्हा के जन्म के बाद क्यों मनाते ये पर्व

Dahi Handi 2026: दही हांडी 5 या 6 सितंबर किस दिन है, कान्हा के जन्म के बाद क्यों मनाते ये पर्व

Dahi Handi 2026: दही हांडी 5 सितंबर 2026 को है. कान्हा काल से लेकर आज तक दही हांडी उत्सव में कई बदलाव आए, कैसे बाल गोपाल का ये उत्सव प्रतियोगिता में बदला, क्यों जन्माष्टमी के अगले दिन मनाते ये उत्सव.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 02 Sep 2026 07:32 PM (IST)
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Dahi Handi 2026: जन्माष्टमी पर आधी रात श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के बाद अगले दिन दही हांडी धूमधाम से मनाई जाती है. इस साल दही हांडी 5 सितंबर 2026 को है. इसे गोपालकला भी कहते हैं. आज ये सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि टीमवर्क, साहस और सामूहिक उत्साह का बड़ा सार्वजनिक आयोजन बन चुका है.

कहीं बच्चे कान्हा बनकर मटकी फोड़ते हैं तो कहीं सड़कों पर गोविंदा पथक कई मंजिल ऊंची मानव पिरामिड बनाकर हांडी तक पहुंचते हैं.

कान्हा के समय से जुड़ी है मटकी फोड़ने की कहानी

श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की सबसे लोकप्रिय लीलाओं में माखन चोरी की कथा आती है. मान्यता है कि गोकुल की महिलाएं दही-माखन को बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए मटकी को ऊंचाई पर टांग देती थीं. कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर मानव पिरामिड बनाते और मटकी तक पहुंचकर माखन,दही निकाल लेते. आज की दही हांडी इसी बाल-क्रीड़ा का प्रतीक मानी जाती है.

जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी - जन्माष्टमी की रात कान्हा का जन्म हुआ, अगले दिन उनकी बाल-लीलाओं खासकर दही-माखन से जुड़ी मस्ती को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा विकसित हुई, इसलिए दही हांडी जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है.

महाराष्ट्र में कैसे बनी बड़ी परंपरा ?

  • दही हांडी का सबसे भव्य रूप महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, खासकर मुंबई, ठाणे और पुणे में. मुंबई महानगरपालिका के पर्यटन संबंधी दस्तावेज में इस परंपरा के दक्षिण मुंबई के गिरगांव में 18वीं शताब्दी से प्रचलित होने का उल्लेख मिलता है.
  • उस समय बड़े घरों या वाड़ियों के मुख्य द्वार पर दही या छाछ से भरी मिट्टी की हांडी टांगी जाती थी. जुलूस के साथ ढोल-ताशे और लेझिम बजते और लोग मानव पिरामिड बनाकर हांडी फोड़ते थे.
  • समय के साथ मोहल्ले की छोटी मटकी से यह आयोजन बड़े सार्वजनिक समारोह में बदल गया.
  • गोविंदा मंडल बनने लगे अलग-अलग इलाकों में प्रतियोगिताएं होने लगीं और विजेता टीमों को नकद पुरस्कार मिलने लगे. 

दही हांडी उत्सव देता संदेश

दही हांडी का सबसे बड़ा संदेश मटकी फोड़ना नहीं, मिलकर लक्ष्य हासिल करना है. कान्हा की बाल-लीला से निकली ये परंपरा आज भी यही बताती है कि जब कई लोग एक-दूसरे का सहारा बनते हैं, तो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है. यही वजह है कि सदियों की यात्रा के बाद भी ‘गोविंदा आला रे’ का उत्साह कम नहीं हुआ है.

FAQ

1. दही हांडी को गोपालकला क्यों कहा जाता है?
दही, दूध और माखन से बने प्रसाद को मिल-बांटकर खाने की परंपरा के कारण इसे गोपालकला कहा जाता है. यह कृष्ण की गोप-सखाओं संग बाल लीलाओं से जुड़ी है.

2. दही हांडी में मानव पिरामिड क्यों बनाते हैं?
मान्यता है कि कृष्ण सखाओं के साथ मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर रखी दही-माखन की हांडी तक पहुंचते थे. इसी लीला के प्रतीक के रूप में आज पिरामिड बनाया जाता है.

3. महाराष्ट्र में दही हांडी इतनी प्रसिद्ध क्यों है?
मुंबई, ठाणे और पुणे में दही हांडी बड़े सार्वजनिक उत्सव का रूप ले चुकी है. गोविंदा मंडल, ढोल-ताशे, जुलूस और प्रतियोगिताएं इसकी खास पहचान हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Sep 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
MUMBAI Dahi Handi 2026 Gopalkala
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