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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhadrapada Purnima 2026: कल सत्यनारायण पूजा भी और पूर्णिमा श्राद्ध भी, घर में दोनों करने हों तो पहले क्या करें?

Bhadrapada Purnima 2026: कल सत्यनारायण पूजा भी और पूर्णिमा श्राद्ध भी, घर में दोनों करने हों तो पहले क्या करें?

Bhadrapada Purnima 2026: 26 सितंबर को पूर्मिणा है. ऐसे में इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध और सत्यनारायण कथा दोनों की जाएगी लेकिन दोनों का समय अलग है, देखें किस मुहूर्त में पितृ कर्म और देव कर्म करें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Sep 2026 03:10 PM (IST)
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Bhadrapada Purnima 2026: 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा व्रत और  इस दिन कई परिवार सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं और पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी पूर्णिमा तिथि पर पूर्णिमा श्राद्ध भी किया जाता है. ऐसे में दोनों अनुष्ठानों को लेकर भ्रम रहता है कि पहले भगवान की पूजा हो या पितरों का श्राद्ध. धर्मशास्त्रीय परंपरा में दोनों के लिए अलग काल और विधि बताई गई है, इसलिए क्रम को समझना जरूरी है.

पहले श्राद्ध या सत्यनारायण पूजा?

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अगर एक ही घर में दोनों कर्म करने हों, तो पहले पूर्णिमा श्राद्ध और उसके बाद सत्यनारायण पूजा करना सही होता है. दरअसल पितरों का श्राद्ध कर्म एक विशेष समय में करने का विधान मिलता है. नारद पुराण में श्राद्ध के लिए कुतप काल को महत्वपूर्ण बताया गया है. कुतुप काल अर्थात दोपहर का समय.

स्कंद पुराण के श्राद्ध विधान में भी पितृकर्म की प्रक्रिया को क्रम से करने और श्राद्ध पूर्ण होने के बाद आगे के देवकर्म करने का उल्लेख मिलता है. वहां श्राद्ध तथा ब्राह्मणों को विदा करने के बाद वैश्वदेव आदि कर्म करने की बात कही गई है.

कैसे करें तैयारी ?

  • ऐसे में सुबह से श्राद्ध की तैयारी करें. दोपहर 12 बजे तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म पूरे करें. 
  • ब्राह्मण भोजन कराएं और दान-दक्षिणा देने के बाद ही देव कर्म करें.
  • पितृकर्म को अधूरा न छोडे़.

सुबह या शाम सत्यनारायण कथा कब करें

सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण की आराधना है. शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा सुबह या शाम शुभ मुहूर्त में दोनों समय की जा सकती है. 

सत्यनारायण कथा से पहले क्या करें

  • सबसे पहले घर और पूजा स्थल को साफ करें. स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
  • पूजा की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें.
  • भगवान के पास जल से भरा कलश रखें. इसमें आम के पत्ते लगाकर ऊपर नारियल रखें.
  • धूप-दीप जलाकर सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण और पूजन करें.
  • हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र, स्थान और पूजा का उद्देश्य बोलते हुए सत्यनारायण पूजा का संकल्प लें.
  • भगवान सत्यनारायण को चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और पंचामृत अर्पित करें. भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी अर्पित करने की परंपरा है.
  • पूजा के दौरान ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें.
  • इसके बाद भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के पांचों अध्याय श्रद्धापूर्वक पढ़ें या पुरोहित से सुनें. परिवार के सदस्यों को भी कथा में शामिल करें.
  • कथा के बाद भगवान को पंचामृत, फल और सत्यनारायण पूजा में बनाए जाने वाले प्रसाद जैसे सूजी का हलवा का भोग लगाएं.
  • कथा और भोग के बाद भगवान सत्यनारायण की आरती करें और परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Sep 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Purnima 2026 Pitru Paksha 2026 Bhadrapada Purnima 2026
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