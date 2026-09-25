Bhadrapada Purnima 2026: कल सत्यनारायण पूजा भी और पूर्णिमा श्राद्ध भी, घर में दोनों करने हों तो पहले क्या करें?
Bhadrapada Purnima 2026: 26 सितंबर को पूर्मिणा है. ऐसे में इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध और सत्यनारायण कथा दोनों की जाएगी लेकिन दोनों का समय अलग है, देखें किस मुहूर्त में पितृ कर्म और देव कर्म करें.
Bhadrapada Purnima 2026: 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा व्रत और इस दिन कई परिवार सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं और पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी पूर्णिमा तिथि पर पूर्णिमा श्राद्ध भी किया जाता है. ऐसे में दोनों अनुष्ठानों को लेकर भ्रम रहता है कि पहले भगवान की पूजा हो या पितरों का श्राद्ध. धर्मशास्त्रीय परंपरा में दोनों के लिए अलग काल और विधि बताई गई है, इसलिए क्रम को समझना जरूरी है.
पहले श्राद्ध या सत्यनारायण पूजा?
अगर एक ही घर में दोनों कर्म करने हों, तो पहले पूर्णिमा श्राद्ध और उसके बाद सत्यनारायण पूजा करना सही होता है. दरअसल पितरों का श्राद्ध कर्म एक विशेष समय में करने का विधान मिलता है. नारद पुराण में श्राद्ध के लिए कुतप काल को महत्वपूर्ण बताया गया है. कुतुप काल अर्थात दोपहर का समय.
स्कंद पुराण के श्राद्ध विधान में भी पितृकर्म की प्रक्रिया को क्रम से करने और श्राद्ध पूर्ण होने के बाद आगे के देवकर्म करने का उल्लेख मिलता है. वहां श्राद्ध तथा ब्राह्मणों को विदा करने के बाद वैश्वदेव आदि कर्म करने की बात कही गई है.
कैसे करें तैयारी ?
- ऐसे में सुबह से श्राद्ध की तैयारी करें. दोपहर 12 बजे तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म पूरे करें.
- ब्राह्मण भोजन कराएं और दान-दक्षिणा देने के बाद ही देव कर्म करें.
- पितृकर्म को अधूरा न छोडे़.
सुबह या शाम सत्यनारायण कथा कब करें
सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण की आराधना है. शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा सुबह या शाम शुभ मुहूर्त में दोनों समय की जा सकती है.
सत्यनारायण कथा से पहले क्या करें
- सबसे पहले घर और पूजा स्थल को साफ करें. स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
- पूजा की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें.
- भगवान के पास जल से भरा कलश रखें. इसमें आम के पत्ते लगाकर ऊपर नारियल रखें.
- धूप-दीप जलाकर सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण और पूजन करें.
- हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र, स्थान और पूजा का उद्देश्य बोलते हुए सत्यनारायण पूजा का संकल्प लें.
- भगवान सत्यनारायण को चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और पंचामृत अर्पित करें. भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी अर्पित करने की परंपरा है.
- पूजा के दौरान ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें.
- इसके बाद भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के पांचों अध्याय श्रद्धापूर्वक पढ़ें या पुरोहित से सुनें. परिवार के सदस्यों को भी कथा में शामिल करें.
- कथा के बाद भगवान को पंचामृत, फल और सत्यनारायण पूजा में बनाए जाने वाले प्रसाद जैसे सूजी का हलवा का भोग लगाएं.
- कथा और भोग के बाद भगवान सत्यनारायण की आरती करें और परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना करें.
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