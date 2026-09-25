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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAnant Chaturdashi 2026: अनंत सूत्र टूट जाए या अपने आप खुल जाए तो क्या करें? दोबारा बांधना चाहिए या नहीं

Anant Chaturdashi 2026: अनंत सूत्र टूट जाए या अपने आप खुल जाए तो क्या करें? दोबारा बांधना चाहिए या नहीं

Anant Chaturdashi 2026: आज अनंत चतुर्दशी पर 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है, ये रक्षा सूत्र होता है लेकिन अगर किसी कारणवश टूट जाए या खुल जाए तो क्या करें जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Sep 2026 12:24 PM (IST)
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Anant Chaturdashi 2026: आज 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी है. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा के बाद 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करने की परंपरा है. इसे केवल साधारण धागा नहीं, बल्कि अनंत भगवान के प्रति श्रद्धा, संकल्प और व्रत का प्रतीक माना जाता है. अगर यह सूत्र कुछ दिन बाद अपने आप खुल जाए या अचानक टूट जाए, तो क्या इससे क्या समझें ? क्या उसी धागे को जोड़कर फिर बांध सकते हैं या नया अनंत सूत्र धारण करना चाहिए?

अनंत सूत्र टूटना क्या अपशकुन 

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अनंत सूत्र का अपने आप टूट जाना किसी निश्चित अनहोनी या भविष्य में होने वाली घटना का शास्त्रीय संकेत है. धागा लगातार हाथ में रहने के कारण पानी, पसीने, कपड़ों में उलझने या रोजमर्रा के काम से कमजोर होकर टूट सकता है इसलिए केवल सूत्र टूट जाने से डरे नहीं.

धार्मिक परंपरा में पूजा के बाद धारण किए गए सूत्र के प्रति सम्मान बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में टूटे हुए धागे को जमीन पर फेंकने या सामान्य कूड़े में डालने के बजाय श्रद्धापूर्वक अलग रख दें.

क्या टूटे हुए अनंत सूत्र को दोबारा बांधें?

बांधने के बाद अनंत सूत्र टूट जाए तो धागे को जोड़कर दोबारा बांधना सामान्य धार्मिक परंपरा में उचित नहीं माना जाता. टूटे हुए धागे को आदरपूर्वक किसी पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए. यदि आसपास कोई नदी न हो, तो उसे पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा देना चाहिए.

अगर सूत्र अनंत चतुर्दशी के दिन ही पूजा के तुरंत बाद टूट जाए तो डरने की बात नहीं है.  विष्णु जी से क्षमा याचना करें और उसे श्रीहरि के चरणों में रख दें. बाद में इसे नदी में विसर्जित कर दें. सूत्र टूटने या खोने पर भगवान श्रीहरि से भूल की तुरंत क्षमा मांगें.

अनंत सूत्र सूती या रेशमी कौन सा होना चाहिए

अनंत सूत्र के रेशमी और सूती दोनों हो सकते हैं. महत्वपूर्ण ये है कि अनंत सूत्र बांधने से पहले इसकी विधिवत पूजा करें और बांधने के बाद नियम का पालन करें. 14 गांठ लगाना जरुरी है. 

  • सूत्र में 14 गांठें होनी चाहिए. इन्हें परंपरा में 14 लोकों से जोड़ा जाता है.
  • सूत्र को पहले अनंत देव (विष्णु जी) की पूजा में रखकर पूजित किया जाता है.
  • पूजा के बाद इसे बांह पर धारण किया जाता है. दाहिने हाथ में अनंत सूत्र बांधने का उल्लेख है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Sep 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Anant Chaturdashi 2026 Anant Sutra
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