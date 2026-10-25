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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 25 October 2026: शरद पूर्णिमा आज, शाम 5 बजे निकलेगा चांद, जानें पूजा और खीर रखने का समय

Aaj Ka Panchang 25 October 2026: शरद पूर्णिमा आज, शाम 5 बजे निकलेगा चांद, जानें पूजा और खीर रखने का समय

Aaj Ka Panchang 25 October 2026: आज रविवार का पंचांग खास है. शरद पूर्णिमा पर दिल्ली में शाम 5 बजे चंद्रोदय होगा. जानें खीर रखने की रात, लक्ष्मी पूजा, पंचक और भद्रा का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 25 Oct 2026 07:42 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: शरद पूर्णिमा आज, 25 अक्टूबर 2026 को मनाई जाएगी. रविवार को नई दिल्ली में चंद्रोदय शाम 5 बजे होगा. चंद्र पूजा और चांदनी में खीर रखने की परंपरा आज रात निभाई जाएगी. पूर्णिमा तिथि सुबह 11:55 बजे शुरू होकर सोमवार, 26 अक्टूबर को सुबह 9:41 बजे तक रहेगी.

आज शाम पंचांग में कई बदलाव साथ होंगे. चंद्रमा राशि बदलेगा, पंचक समाप्त होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू होगा. हालांकि, भद्रा इसके बाद भी रहेगी. पूजा की तैयारी करते समय चंद्रोदय, पंचक की समाप्ति और कोजागरी लक्ष्मी पूजा के समय को अलग-अलग समझें.

पूर्णिमा कल सुबह भी है, फिर शरद पूर्णिमा आज क्यों?

शरद पूर्णिमा का प्रमुख अनुष्ठान रात की चंद्र पूजा से जुड़ा है. इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर की रात में रहेगी. इसलिए खीर रखने और शरद पूर्णिमा मनाने की रात आज की है.

पंचांग में आश्विन पूर्णिमा व्रत भी 25 अक्टूबर को दिया गया है. दूसरी ओर, सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि 26 अक्टूबर को मिलेगी. इसी अंतर के कारण कैलेंडर में दोनों तारीखें दिख सकती हैं. खीर रखने के लिए कल रात का इंतजार न करें.

चंद्र पूजा और खीर रखने का समय क्या है?

नई दिल्ली में आज चंद्रोदय शाम 5 बजे है. चंद्र दर्शन होने पर अपनी परंपरा के अनुसार अर्घ्य और पूजा कर सकते हैं. क्षितिज, आसपास की इमारतों और मौसम के कारण चांद दिखाई देने में कुछ देर हो सकती है.

शरद पूर्णिमा पर दूध-चावल की खीर बनाकर रात में चांदनी में रखने की परंपरा है. खीर आज रात रखें और उसे धूल, कीड़ों तथा दूसरी अशुद्धियों से बचाने के लिए साफ जाली से ढकें. पंचांग में चंद्रोदय का समय दिया गया है; उसे खीर रखने का एकमात्र अनिवार्य मुहूर्त न समझें.

कोजागरी लक्ष्मी पूजा कब करें?

आज कोजागरी पूजा भी है. इस परंपरा में रात को मां लक्ष्मी की आराधना और जागरण किया जाता है. नई दिल्ली में निशिता पूजा का समय रात 11:40 बजे से 26 अक्टूबर की रात 12:31 बजे तक है.

यह कोजागरी लक्ष्मी पूजा का समय है. शाम की चंद्र पूजा और रात की लक्ष्मी पूजा के मुहूर्त को एक न मानें. जिन परिवारों में दोनों परंपराएं हैं, वे उसी अनुसार तैयारी रखें.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- रविवार
मास- आश्विन, पूर्णिमांत और अमांत दोनों
पक्ष- शुक्ल
तिथि- चतुर्दशी सुबह 11:55 तक, फिर पूर्णिमा
नक्षत्र- रेवती शाम 7:22 तक, फिर अश्विनी
योग- हर्षण शाम 5:22 तक, फिर वज्र
करण- वणिज सुबह 11:55 तक, फिर विष्टि
चंद्र राशि- मीन शाम 7:22 तक, फिर मेष
सूर्य राशि- तुला
सूर्योदय- सुबह 6:28
सूर्यास्त- शाम 5:42
चंद्रोदय- शाम 5:00
चंद्रास्त- 26 अक्टूबर की सुबह 6:23

विष्टि करण रात 10:52 बजे तक रहेगा. इसके बाद बव करण शुरू होगा.

शाम 7:22 बजे पंचक समाप्त होगा, क्या भद्रा भी हट जाएगी?

नहीं. दोनों के समाप्त होने का समय अलग है. शाम 7:22 बजे चंद्रमा मीन से मेष राशि में आएगा. इसी समय रेवती समाप्त होकर अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा और पंचक समाप्त हो जाएगा.

भद्रा सुबह 11:55 बजे से रात 10:52 बजे तक रहेगी. इसलिए पंचक समाप्त होने को भद्रा की समाप्ति न समझें. गंडमूल भी जारी रहेगा, क्योंकि रेवती के बाद आने वाला अश्विनी नक्षत्र भी गंडमूल में शामिल है.

आज शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब है?

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:46-5:37
अभिजीत मुहूर्त-सुबह 11:42-दोपहर 12:27
विजय मुहूर्त- दोपहर 1:57-2:42
अमृत काल- शाम 5:05-6:36
गोधूलि- शाम 5:42-6:07
राहुकाल- शाम 4:18-5:42
यमगण्ड- दोपहर 12:05-1:29
गुलिक काल- दोपहर 2:53-शाम 4:18
दुष्टमुहूर्त शाम- 4:12-4:57

रवि योग सुबह से शाम 7:22 बजे तक रहेगा. इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू होगा. किसी नए काम के लिए केवल शुभ योग का नाम देखकर निर्णय लेने के बजाय भद्रा और संबंधित कार्य का मुहूर्त भी देखें.

आज की 3 जरूरी बातें

- शरद पूर्णिमा की चंद्र पूजा और खीर रखने की रात आज है.
- पंचक शाम 7:22 बजे समाप्त होगा, भद्रा रात 10:52 बजे तक रहेगी.
- कोजागरी लक्ष्मी पूजा का निशिता मुहूर्त रात 11:40 बजे शुरू होगा.

यह पंचांग नई दिल्ली के स्थानीय समय के अनुसार तैयार किया गया है. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, राहुकाल और स्थानीय पूजा मुहूर्त में अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 25 Oct 2026 06:31 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal Sharad Purnima 2026
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