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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCOPD मरीजों को बड़ी राहत, Lupin ने भारत में लॉन्च किया अनोखा इनहेलर

COPD मरीजों को बड़ी राहत, Lupin ने भारत में लॉन्च किया अनोखा इनहेलर

दवा निर्माता कंपनी Lupin ने भारत में फेफड़ों की गंभीर बीमारी सीओपीडी के इलाज के लिए एक नया इनहेलर लॉन्च किया है, तीन दवाओं के इस अनूठे कॉम्बिनेशन से मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Oct 2026 10:41 PM (IST)
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भारत की प्रमुख दवा निर्माता कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने देश में फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे करोड़ों मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने मंगलवार को भारत में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के इलाज और बेहतर प्रबंधन के लिए Formoflo-G MDI नाम का एक खास इनहेलर लॉन्च करने की घोषणा की है. 

ल्यूपिन का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा फिक्स्ड-डोज ट्रिपल कॉम्बिनेशन मीटर-डोज इनहेलर है, जो तीन अलग-अलग दवाओं के फायदों को एक साथ केवल एक इनहेलर में समेटे हुए है. इस नई थेरेपी को भारत के औषधि नियंत्रक जनरल से भी हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद इसे भारतीय बाजार में आधिकारिक रूप से उतार दिया गया है.

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तीन स्थापित दवाएं अब केवल एक ही इनहेलर में

चिकित्सा जगत में अब तक सीओपीडी के गंभीर मरीजों को अपनी सांस की नली को खोलने और सूजन को कम करने के लिए दिन में कई बार अलग-अलग तरह के इनहेलर्स और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता था. मरीजों की इसी असुविधा को दूर करने के लिए ल्यूपिन ने एक बड़ा इनोवेटिव कदम उठाया है. 

कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए Formoflo-G MDI में तीन बेहद असरदार और स्थापित थेरेपीज - ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड, फॉर्मोटेरोल फ्यूमरेट और फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट को एक निश्चित मात्रा में मिक्स किया गया है. मध्यम से लेकर अत्यधिक गंभीर श्रेणी के सीओपीडी मरीजों के लंबे समय तक चलने वाले इलाज के लिए यह इनहेलर बेहद मददगार साबित होगा.

भारत में 5.5 करोड़ से ज्यादा मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद

सीओपीडी फेफड़ों से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक बीमारी है, जिसमें मरीज की सांस की नलियां ब्लॉक हो जाती हैं और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ, सीने में जकड़न और लगातार खांसी की शिकायत रहती है. भारत में यह बीमारी विकलांगता और असमय मौत के सबसे प्रमुख कारणों में से एक बनी हुई है. 

ल्यूपिन लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत में 5.5 करोड़ से भी अधिक लोग इस फेफड़े की बीमारी के साथ जीने को मजबूर हैं. ऐसे में यह एक अकेला इनहेलर इन करोड़ों मरीजों के दैनिक जीवन को आसान बनाने और उनके इलाज के खर्च को कम करने की दिशा में एक क्रांतिकारी उत्पाद साबित हो सकता है.

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कैसे काम करता है यह नया इनहेलर?

यह फिक्स्ड-डोज इनहेलर सीधे फेफड़ों की मांसपेशियों को आराम पहुंचाकर सांस की नलियों को चौड़ा करने का काम करता है, जिससे हवा का प्रवाह आसान हो जाता है और सांस फूलने की समस्या तुरंत कंट्रोल होती है. साथ ही यह फेफड़ों के भीतर होने वाली सूजन और जलन को भी काफी कम कर देता है. 

हालांकि, चिकित्सा विशेषज्ञों ने साफ किया है कि इस इनहेलर का उपयोग केवल डॉक्टर की पर्ची और उनकी सख्त देखरेख में ही नियमित रोकथाम के लिए किया जाना चाहिए, इसे अचानक आने वाले सांस के तीव्र हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है. इसके साथ ही हर बार इनहेलर का डोज लेने के बाद मरीजों को अपने मुंह को पानी से अच्छी तरह साफ करने की सलाह दी जाती है ताकि मुंह के छाले या गले के इन्फेक्शन से बचा जा सके.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Lupin Inhaler Formoflo G MDI
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