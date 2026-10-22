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मेमोरी बढ़ाने के ये हैं घरेलू उपाय, एक बार रटा जिंदगीभर नहीं भूलेंगे

अगर आपकी भी याददाश्त कमजोर है और पढ़ी हुई बातें जल्दी भूल जाते हैं? डाइट में शामिल करें बादाम, अखरोट और हरी सब्जियां. साथ ही, अपनाएं याद रखने के आसान तरीके.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 22 Oct 2026 09:23 AM (IST)
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कई लोगों को पढ़ी हुई बातें जल्दी भूलने की परेशानी होती है. खासकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को यह समस्या ज्यादा होती है. ऐसे में कुछ अच्छी आदतें अपनाकर याददाश्त और ध्यान लगाने की क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है. इसके लिए सही खान-पान, अच्छी नींद और रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है. 

मेमोरी बढ़ाने के लिए खाएं ये चीजें

दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खान-पान बहुत जरूरी है. बादाम और अखरोट जैसे मेवे खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. इसके अलावा पालक, मेथी, मौसमी फल, दालें और साबुत अनाज भी अपनी डाइट में शामिल करें. दूध और दही भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं.  सिर्फ बादाम या अखरोट खाने से याददाश्त तेज होने की गारंटी नहीं है. इसके लिए रोजाना संतुलित खाना खाना जरूरी है.

यह भी पढ़ें : रात को बार-बार लग रहा पेशाब? हो सकती है ये गंभीर समस्या

पढ़ी हुई बातें याद रखने के लिए अपनाएं ये तरीका

अगर आप पढ़ी हुई बातें जल्दी भूल जाते हैं, तो पढ़ने का तरीका बदलकर देखें. किसी विषय को पढ़ने के बाद किताब बंद करें और याद करने की कोशिश करें कि आपने क्या पढ़ा. फिर किताब खोलकर अपना जवाब चेक करें. इसके अलावा पढ़े हुए विषय को उसी दिन, अगले दिन और कुछ दिनों बाद दोबारा पढ़ें. इससे जानकारी लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है. पहेलियां हल करना, किताबें पढ़ना और नई चीजें सीखना भी दिमाग को एक्टिव रखता है.

अच्छी याददाश्त के लिए लें पूरी नींद

याददाश्त अच्छी रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है. वयस्कों को हर रात करीब 7 से 9 घंटे सोना चाहिए. नींद के दौरान दिमाग दिनभर सीखी गई बातों को याद रखने में मदद करता है. इसलिए रोजाना समय पर सोने और सुबह समय पर उठने की आदत डालें. सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, ताकि नींद अच्छी आए.

रोज करें एक्सरसाइज और तनाव से रहें दूर

रोजाना टहलना, हल्की एक्सरसाइज करना और कुछ देर ध्यान लगाना सेहत के साथ दिमाग के लिए भी अच्छा है. इससे तनाव कम करने और ध्यान लगाने में मदद मिलती है. इसके अलावा, बहुत ज्यादा जंक फूड खाने और अपनी नींद पूरी न करने से बचें. अगर आप बार-बार जरूरी बातें भूल रहे हैं और इसका असर रोजमर्रा के कामों पर पड़ रहा है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

यह भी पढ़ें : मेमोरी लॉस से बचाने में मदद कर सकती है एरोबिक्स, स्टडी में हुआ खुलासा

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 22 Oct 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
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