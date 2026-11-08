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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDiwali Firecracker Safety: दीपावली के पटाखों से बच्चों-बुजुर्गों को रहता है ज्यादा खतरा, ऐसे करें बचाव

Diwali Firecracker Safety: दीपावली के पटाखों से बच्चों-बुजुर्गों को रहता है ज्यादा खतरा, ऐसे करें बचाव

दीवाली पर पटाखों का धुआं और तेज आवाज बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत बिगाड़ सकती है. ऐसे में त्योहार मनाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और चोट लगने पर तुरंत क्या करना चाहिए?

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 08 Nov 2026 12:26 PM (IST)
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दीवाली पर घरों में दीये जलाए जाते हैं और लोग पटाखे चलाकर त्योहार मनाते हैं. लेकिन पटाखों से निकलने वाला धुआं और तेज आवाज कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है. इसका असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर पड़ता है. बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते, वहीं बुजुर्गों को प्रदूषण के कारण सांस लेने में परेशानी होती है. अस्थमा, सीओपीडी और दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह समय ज्यादा सावधानी बरतने का होता है. ऐसे में कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर परिवार के लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है.

 पटाखों के धुएं से बच्चों और बुजुर्गों को कैसे बचाएं?

दीवाली पर पटाखों का धुआं हवा में फैल जाता है, जिससे आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में परेशानी होती है. इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा धुएं वाली जगह पर जाने से बचाएं. जब बाहर पटाखे जल रहे हों और धुआं ज्यादा हो तो घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें. घर के अंदर हवा साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें. अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनें. अस्थमा या सांस के मरीज अपनी इनहेलर और डॉक्टर की बताई दवाएं पास रखें. तबीयत बिगड़ने पर इलाज में देरी न करें.

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तेज आवाज वाले पटाखों से भी रखें दूरी

पटाखों से निकलने वाली तेज आवाज बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी पैदा करती है. ज्यादा शोर से कानों को नुकसान पहुंचने और सुनने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा रहता है. छोटे बच्चों और बुजुर्गों को तेज धमाके वाले पटाखों से दूर रखें. अगर घर में नवजात बच्चा है तो उसे आतिशबाजी वाली जगह से दूर शांत कमरे में रखें. बच्चों को पटाखे जलाने के लिए अकेला न छोड़ें. अगर वे पटाखे चलाना चाहते हैं तो किसी बड़े व्यक्ति की निगरानी में ही ऐसा करने दें. इसके अलावा, पटाखे हमेशा खुले स्थान पर जलाएं और आसपास पानी की बाल्टी या रेत जरूर रखें. पटाखे चलाते समय सूती और शरीर से फिट कपड़े पहनें. ढीले और सिंथेटिक कपड़ों से बचें, क्योंकि इनमें आग जल्दी पकड़ सकती है.

पटाखे जलाते समय चोट लग जाए तो क्या करें?

पटाखे जलाते समय कभी-कभी हाथ या शरीर के दूसरे हिस्सों में जलने की चोट लग सकती है. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय जले हुए हिस्से को तुरंत करीब 20 मिनट तक सामान्य ठंडे बहते पानी के नीचे रखें. उस जगह पर बर्फ, टूथपेस्ट, तेल या घी न लगाएं. जली हुई त्वचा पर चिपके कपड़े को जबरदस्ती हटाने की कोशिश भी न करें. अगर जलन ज्यादा है, छाले पड़ गए हैं या चेहरा, आंख और हाथ बुरी तरह प्रभावित हुए हैं तो तुरंत अस्पताल जाएं. इसके अलावा, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या लगातार खांसी होने पर भी डॉक्टर से संपर्क करें. थोड़ी सी सावधानी से आप अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए दीवाली का त्योहार मना सकते हैं.

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*Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें*

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 08 Nov 2026 12:26 PM (IST)
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