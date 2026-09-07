How To Make Creamy Cheesy Grits At Home: अगर आप नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो देखने में साधारण हो, लेकिन स्वाद में बेहद खास लगे, तो मिलियन डॉलर ग्रिट्स जरूर ट्राई करें. यह मकई से तैयार होने वाली ऐसी डिश है, जिसे चिकन के शोरबे और पानी में धीरे-धीरे पकाया जाता है. इसके बाद इसमें चीज, मक्खन और गाढ़ी मलाई मिलाई जाती है, जिससे इसका स्वाद काफी भरपूर और बनावट बेहद मुलायम हो जाती है. ऊपर से थोड़े से ताजे हरे प्याज के पत्ते डालने पर इसकी खुशबू और स्वाद दोनों और अच्छे हो जाते हैं. इसे नाश्ते की दूसरी पसंदीदा चीजों के साथ परोसा जा सकता है या फिर झींगे वाली ग्रिट्स के साथ भी इसका मजा लिया जा सकता है.

मलाईदार ग्रिट्स बनाने के लिए चाहिए ये सामग्री

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मध्यम आकार का बर्तन लें और उसमें चिकन का शोरबा, पानी और नमक डालकर तेज आंच पर गर्म करें. जब मिश्रण में उबाल आने लगे, तब इसमें धीरे-धीरे दरदरा पिसा हुआ मकई का दलिया डालें और लगातार चलाते रहें. करीब एक मिनट तक इसे अच्छी तरह फेंटते हुए पकाएं, ताकि दलिया आपस में चिपककर गांठ न बनाए. इसके बाद मिश्रण में दोबारा उबाल आने दें और फिर आंच को धीमा कर दें. बर्तन को ढककर इसे करीब 20 मिनट तक पकाएं. इस दौरान बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि यह बर्तन की तली में चिपके नहीं. जब दलिया अच्छी तरह नरम हो जाए और उसमें मौजूद ज्यादातर तरल सोख लिया जाए, तब यह चीज और मक्खन मिलाने के लिए तैयार है.





चीज और मक्खन से आएगा भरपूर स्वाद

अब इसमें फोंटिना चीज, पार्मेज़ान चीज, मक्खन और गाढ़ी मलाई डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाते रहें, जब तक चीज और मक्खन पूरी तरह पिघल न जाएं और मिश्रण एकसार और मलाईदार न हो जाए. इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए हरे प्याज के पत्ते डालकर मिला दें. इसे गर्मागर्म परोसना सबसे अच्छा रहता है. अगर आपको मक्खन का स्वाद ज्यादा पसंद है, तो परोसते समय ऊपर से थोड़ा और मक्खन डाल सकते हैं. इससे इसका स्वाद और भी समृद्ध हो जाता है.

सिर्फ पानी में पकाने के बजाय आजमाएं ये तरीका

इस रेसिपी को खास बनाने वाली एक और बात इसका पकाने का तरीका है. ग्रिट्स को सिर्फ पानी में पकाने के बजाय पानी की कुछ मात्रा को शोरबे या किसी दूसरे तरल से बदलने पर इसका स्वाद काफी बढ़ जाता है. चिकन या सब्जियों का शोरबा इसमें अच्छा नमकीन और भरपूर स्वाद देता है. वहीं दूध का इस्तेमाल करने से इसमें हल्की मिठास और ज्यादा मलाईदार बनावट आती है. अगर आप बहुत तेज शोरबे का स्वाद नहीं चाहते, तो पानी और चिकन के शोरबे को बराबर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे ग्रिट्स का स्वाद संतुलित रहता है और मकई का अपना स्वाद भी अच्छी तरह महसूस होता है.





मलाई डालते समय मात्रा का रखें ध्यान

गाढ़ी मलाई का इस्तेमाल करते समय मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है. मलाई ज्यादा डालने पर ग्रिट्स जरूरत से ज्यादा गाढ़े हो सकते हैं. इसलिए पानी या शोरबे को मुख्य तरल रखते हुए थोड़ी मात्रा में मलाई मिलाना बेहतर रहता है. अगर आपको दूध का स्वाद पसंद है, तो पानी की कुछ मात्रा को दूध से बदल सकते हैं और अंत में थोड़ी मलाई मिला सकते हैं. इससे ग्रिट्स का स्वाद हल्का, मलाईदार और काफी मुलायम बनेगा.

दरदरे मकई के दलिये से बेहतर बनेगा स्वाद

इस रेसिपी के लिए दरदरा पिसा हुआ मकई का दलिया इस्तेमाल करना अच्छा रहता है. इसे पकाने के बाद बनावट में अच्छा भरापन रहता है और यह बहुत पतला या पानी जैसा नहीं लगता. धीरे-धीरे पकाने से दलिया अच्छी तरह नरम होता है और चीज, मक्खन व मलाई के साथ मिलकर एक बेहद चिकना मिश्रण तैयार करता है. यही इसकी खासियत है कि साधारण सामग्री के बावजूद इसका स्वाद किसी खास नाश्ते जैसा महसूस होता है.

बची हुई ग्रिट्स को फेंकने की जरूरत नहीं

अगर ग्रिट्स बनाने के बाद कुछ बच जाएं, तो उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है. बचे हुए ग्रिट्स को ठंडा करके उनसे छोटी-छोटी टिकियां बनाई जा सकती हैं और बाद में उन्हें अलग तरह के नाश्ते के रूप में तैयार किया जा सकता है. इस तरह बची हुई डिश का भी स्वादिष्ट तरीके से इस्तेमाल हो जाता है.

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हर निवाले में मिलेगा मलाईदार और भरपूर स्वाद

अगर आपको नाश्ते में मलाईदार, चीज से भरपूर और आराम से खाने वाली डिश पसंद है, तो मिलियन डॉलर ग्रिट्स एक बार जरूर बनाकर देखें. चिकन के शोरबे का स्वाद, चीज की मलाईदार बनावट, मक्खन की खुशबू और गाढ़ी मलाई का मेल इसे साधारण मकई के दलिये से बिल्कुल अलग बना देता है. सही तरीके से पकाने पर इसकी बनावट इतनी मुलायम होती है कि हर निवाला स्वाद और मलाई से भरपूर महसूस होता है.

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