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हिंदी न्यूज़मनोरंजनWeb Series5 साल बाद फिर लौटे टिटू मामा! 'ढिंढोरा 2' की रिलीज डेट का ऐलान, इस दिन नेटफ्लिक्स पर मचेगा धमाल

5 साल बाद फिर लौटे टिटू मामा! 'ढिंढोरा 2' की रिलीज डेट का ऐलान, इस दिन नेटफ्लिक्स पर मचेगा धमाल

भुवन बाम का पॉपुलर शो 'ढिंढोरा 2' करीब 5 साल बाद 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर लौटेगा. 8 एपिसोड वाले इस सीजन में टिटू मामा समेत पुराने किरदार फिर से दर्शकों को हंसाएंगे.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 05 Nov 2026 07:25 PM (IST)
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एक्टर और कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम अपने लोकप्रिय शो 'ढिंढोरा' के दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहे हैं. 'ढिंढोरा सीजन 2' का प्रीमियर 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा.

रोहित राज और भुवन बाम द्वारा डायरेक्टर इस नए सीजन में दर्शकों को एक बार फिर टिटू मामा और दूसरे मजेदार किरदारों का मनोरंजन देखने को मिलेगा. इस बार कहानी टिटू मामा के अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश के  आस -पास  घूमेगी, जिससे कई नए मनोरंजन किस्से सामने आएंगे.

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टिटू मामा की होगी वापसी

'ढिंढोरा' का पहला सीजन भारत में क्रिएटर-आधारित कहानी कहने के लिए एक बड़ी पहचान बना था. इसमें भुवन बाम ने अकेले कई किरदार निभाए थे और एक अनोखी दुनिया तैयार की थी. दूसरे सीजन को लेकर भुवन बाम ने कहा, 'ढिंढोरा हमेशा से एक मजेदार और आम लोगों से जुड़ी दुनिया रही है.

सीजन 2 उसी दिल और ह्यूमर को और बड़े स्तर पर लेकर आएगा.'उन्होंने कहा, 'नेटफ्लिक्स के जरिए अब हम इन किरदारों को और बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचा पाएंगे, जबकि शो की वही खास पहचान बरकरार रहेगी. मैं पुराने और नए दोनों दर्शकों के लिए बेहद उत्साहित हूं.'

पुराने किरदार भी लौटेंगे

नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने कहा कि टिटू मामा, बबलू जी, जानकी, समीर और बंचो जैसे किरदारों की वापसी दर्शकों के लिए खास होगी.उन्होंने कहा, 'भुवन बाम अपने दर्शकों को अच्छी तरह समझते हैं और उनकी कहानी कहने की शैली बेहद खास है. इस सीरीज में नौ अलग-अलग किरदार निभाना उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है.'करीब पांच साल बाद लौट रहे 'ढिंढोरा 2' में कुल आठ एपिसोड होंगे और यह 20 नवंबर से केवल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

 
 
 
 
 
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Published at : 05 Nov 2026 07:25 PM (IST)
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