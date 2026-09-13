18 साल की उम्र में 95 किलो की थीं उपासना कामिनेनी, राम चरण से शादी पर हुई थीं ट्रोल

उपासना कामिनेनी कोनिडेला भारत की जानी-मानी बिजनेसवुमन में से एक हैं और सुपरस्टार राम चरण की पत्नी हैं. शादी करने और बिजनेसवुमन बनने से पहले भी उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही. कम उम्र में ही उन्हें अपने शरीर को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. 18 साल की उम्र में उनका वजन 95 किलो था.

बढ़े वजन से परेशान थी उपासना कामिनेनी

2017 में फेमिना को दिए इंटरव्यू में उपासना ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया था कि वो बचपन में मोटापे से जूझती थीं. उन्होंने कहा, 'मैं इसे 'चबिसिटी' कहती हूं, यानी बचपन का मोटापा. अमेरिका में बड़े होते हुए मैं काफी मोटी थी. जब मैं लंदन गई तो मैंने तय किया कि मुझे हाइड पार्क का पूरा चक्कर लगाना है.'

95 किलो वजन वाले दौर को याद करते हुए उपासना ने बताया कि उन्होंने अपनी सेहत सुधारने के लिए कई तरीके आजमाए. उन्होंने वजन कम करने के लिए कार्ब्स पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इससे उन्हें फायदा नहीं हुआ. उपासना ने कहा, 'आपसे बेहतर आपके शरीर को कोई नहीं समझ सकता. मैंने हर तरह की डाइट और कई सेलिब्रिटी डाइटिशियन आजमाकर देख लिए हैं, लेकिन आखिर में मेरा शरीर ही सबसे बेहतर तरीके से बता सकता है कि उसे क्या चाहिए.'

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रोज 10 हजार कदम चलती थी उपासना

उन्होंने कहा, 'मैं कभी-कभी अपनी पसंद का खाना भी खा लेती हूं, लेकिन मुझे पता है कि उसे कैसे बैलेंस करना है. एक्सरसाइज की बात करें तो मैंने योग से लेकर वेट ट्रेनिंग और रनिंग तक सब कुछ किया. लेकिन मुझे समझ आया कि मेरा वजन इसलिए कम नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं क्या खा रही हूं, इसका भी बहुत असर पड़ रहा था. इसलिए जब मैंने अपने खाने पर कंट्रोल किया और रोजाना 10 हजार कदम चलना शुरू किया, तो मुझे फायदा हुआ.'

हालांकि, उपासना के लिए बदलाव की वजह सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज नहीं थी. iDream को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अमेरिका में रहने के दौरान घर से दूर होने की वजह से उन्हें काफी अकेलापन महसूस होता था और इसका असर उनके वजन पर भी पड़ा. उपासना ने बताया कि अमेरिका में रहने के दौरान उनका वजन सबसे ज्यादा बढ़ गया था. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश रहने वाली इंसान थी और मुझे किसी तरह का तनाव नहीं था, लेकिन उस समय एक अलग तरह का तनाव था. जब मैं अमेरिका में थी, तब मेरा वजन सबसे ज्यादा था. मैं अपना वजन कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन बाद में मैंने इस पर काबू पा लिया, क्योंकि ये सब दिमाग में था. ये तनाव नहीं था. उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18-19 साल थी.'

राम चरण संग शादी के बाद हुईं ट्रोल

2012 में राम चरण से शादी के बाद भी उपासना को अपने वजन को लेकर लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. फेमिना को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'शुरुआत में मुझे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और कुछ फैंस काफी बुरा बोलते थे. वे कहते थे कि मैं उनके लिए अच्छी नहीं हूं. जाहिर है, मुझे बुरा लगा, क्योंकि इससे पहले मैं ऐसी किसी चीज से रुबरु नहीं हुई थी. लेकिन धीरे-धीरे मैं मजबूत हुई और लोगों की बातों को दिल पर लेना बंद कर दिया. इसने मुझे और मजबूत बनाया.'

बाद में iDream से बातचीत में उपासना ने कहा, 'मेरी शादी के बाद भी बहुत से लोगों ने कहा, 'देखो, कितनी मोटी है.' मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा. हां, थोड़ी बुरी जरूर लगी, लेकिन वो उनकी राय थी. मेरे लिए मायने रखता है कि मैं कैसी हूं, किन चीजों पर विश्वास करती हूं.'

बता दें, उपासना और राम चरण की शादी 2012 में हुई थी. दोनों की एक बेटी क्लिन कारा है. जनवरी 2026 में उनके जुड़वां बच्चे शिवराम और अनवीरा देवी भी हुए.

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