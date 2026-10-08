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रजनीकांत की 'जेलर 2' को सीबीएफसी से कौन सा मिला सर्टिफिकेट? कितना है फिल्म का रनटाइम, जानें- यहां

Jailer 2 Runtime: रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. उससे पहले यहां फिल्म के सीबीएफसी सर्टिफिकेशन से लेकर रनटाइम के बारे में सब जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 10:02 AM (IST)
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नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म 'जेलर 2' से रजनीकांत एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रहे हैं. ये मच अवेटेड फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. ये फिल्म साल 2023 की हिट फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. वहीं फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या सीबीएफसी से 'जेलर 2' को मंजूरी मिल गई है. चलिए यहां जानते हैं इसे कौन सा सर्टिफिकेट मिला है और इसका रन टाइम कितना है?

'जेलर 2' को कौन सा मिला सर्टिफिकेट और कितना है रनटाइम?
सीबीएफसी की वेबसाइट ने 6 अक्टूबर को प्रोडक्शन हाउस 'सन पिक्चर्स' को 'जेलर 2' का सर्टिफ़िकेशन सौंप दिया. फिल्म को यूए 16+ सर्टिफ़िकेट मिला है. और फिल्म का रनटाइम 165.18 मिनट यानी 2 घंटे 45 मिनट 11 सेकंड) है. 2023 में, इसकी प्रीक्वल को यूए सर्टिफ़िकेशन मिला था और उसका रन टाइम 168.47 मिनट यानी 2 घंटे 48 मिनट 28 सेकंड था. यानी 'जेलर 2' अपनी प्रीक्वस से थोड़ी छोटी है.

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'जेलर 2' स्टार कास्ट
नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई फिल्म ‘जेलर 2’ में पहली फिल्म के कई कलाकारों ने कमबैक किया है. इनमें रजनीकांत के अलावा राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना शामिल हैं. इनके अलावा फिल्म में एसजे सूर्या, विद्या बालन, सूरज वेंजारामूडु, मिथुन चक्रवर्ती, अन्ना राजन और जतिन सरना अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

फिल्म में मोहनलाल और शिवा राजकुमार भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे. हालांकि यह दोनों कलाकार 2023 में रिलीज हुई पहली ‘जेलर’ का भी हिस्सा थे. इसी के साथ इस बार फिल्म में विजय सेतुपति भी एक ख़ास अंदाज़ में नज़र आएंगे.

'जेलर 2' के बारे में
बता दें कि साल 2023 में रिलीज हुई पहली ‘जेलर’ साल की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल रही थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. अब रजनीकांत की टाइगर के रूप में वापसी और पहले से भी बड़े स्टारकास्ट के साथ ‘जेलर 2’ से काफी उम्मीदें हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर एक बार फिर फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं. विजय कार्तिक कन्नन ने सिनेमैटोग्राफी संभाली है, जबकि आर. निर्मल फिल्म के एडिटर हैं. डीआरके किरण प्रोडक्शन डिजाइनर हैं और चेतन डिसूजा ने एक्शन कोरियोग्राफी की है.

'जेलर 2' कब हो रही रिलीज?
बता दें कि कलानिधि मारन के प्रोडक्शन में सन पिक्चर्स के बैनर तले बनी ‘जेलर 2’ 15 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी के साथ फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स खास ‘जेलर 2 सुपर शो’ भी लेकर आ रहे हैं, जो 9 अक्टूबर से सन नेक्स्ट पर स्ट्रीम होगा.

 

 

Published at : 08 Oct 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Jailer 2
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