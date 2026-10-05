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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीथिएटर में फ्लॉप होने के बाद OTT पर छाई 'सरदार 2', Prime Video पर बनी नंबर 1

थिएटर में फ्लॉप होने के बाद OTT पर छाई 'सरदार 2', Prime Video पर बनी नंबर 1

फिल्म 'सरदार 2' को थिएटर में फ्लॉप होने के 21 दिन बाद ओटीटी पर रिलीज किया. प्राइम वीडियो पर आते ही येदर्शकों की पहली पसंद बन गई है. फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Oct 2026 11:52 AM (IST)
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साउथ की फिल्म 'सरदार 2' इस साल 10 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इस फिल्म दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं  मिला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. 

थिएटर में फ्लॉप होने के 21 दिन बाद फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया और वहां ये दर्शकों की पहली पसंद बन गई है. इसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. 

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 OTT पर छाई 'सरदार 2'
'सरदार 2' को 1 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था. कुछ ही दिनों में ये फिल्म नंबर 1 पर पहुंच गई है. फिल्म प्राइम वीडियो की टॉप 10 ट्रेडिंग लिस्ट में टॉप पर है. फिल्म ओटीटी पर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में अवेलेबल है. अगर आप ये फिल्म थिएटर में नहीं देख पाए थे तो अब इसे आप ओटीटी पर घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.

 
 
 
 
 
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इस तमिल एक्शन थ्रिलर का निर्देशन पीएस मित्रन ने किया है. इसमें कार्थी ने डबल रोल प्ले किया है. फिल्म में एसजे सूर्या, मालविका मोहनन, आशिका रंगनाथ, रजिषा विजयन और  मुनीशकांत भी अहम रोल में है.

'सरदार 2' की कहानी
'सरदार 2' एक हाई-ऑक्टेन जासूसी थ्रिलर है, जिसमें अनुभवी अधिकारी चंद्र बोस और उनके बेटे विजय प्रकाश की कहानी दिखाई गई है, जो 'डोकू' नाम के खतरनाक बायोकेमिकल हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे एक इंटरनेशनल भाड़े के सैनिकों के ग्रुप को रोकने में लगे हैं.

ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई 'सरदार' का सीक्वल है, जो इस स्पाई-थ्रिलर फ्रैंचाइजी को आगे बढ़ाती है. इस फिल्म को प्रिंस पिक्चर्स और IVY एंटरटेनमेंट के बैनर तले एस लक्ष्मण कुमार और ईशान सक्सेना ने प्रोड्यूस किया है.

'सरदार 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'सरदार 2' ने दुनिया भर में 23.88 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन. वहीं भारत इसका ग्रॉस कलेक्शन 19.03 करोड़ और  विदेश  में 4.85 करोड़ रहा. इंडिया में इसने 16.33 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल किया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 05 Oct 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Sardar 2
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