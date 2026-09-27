अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन का शानदार आगाज हो चुका है. शो में 15 जानी-मानी हस्तियां बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. इन्हीं में से एक पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर सारा गुरपाल हैं, जो शो शुरू होते ही चर्चा में आ गई हैं.

'राइज एंड फॉल 2' के प्रीमियर में सारा गुरपाल ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसे सुनकर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी हैरान रह गए. सारा ने नेशनल टेलीविजन पर बताया कि कई क्रिकेटर्स उन्हें इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं.

'बहुत क्रिकेटर्स मुझे मैसेज करते हैं...'

जब वीरेंद्र सहवाग ने सारा से पूछा, 'मैंने सुना है कि कई क्रिकेटर्स ने आपको डीएम किए हैं?' इस पर सारा ने जवाब दिया, 'बहुत क्रिकेटर्स मुझे मैसेज करते हैं. कुछ मैसेज ऐसे भी हैं, जिन्हें देखकर आपको डांट मारनी पड़ सकती है.'

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'मुझे लग रहा है तभी रन नहीं बन रहे हैं...'

इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने सारा का फोन चेक किया और उनकी चैट पढ़ीं. सारा का फोन चेक करते वक्त सहवाग काफी हैरान नजर आए. इसके बाद उन्होंने कहा, 'अरे वाह... इसने भी मैसेज किया है, मुझे लग रहा है तभी रन नहीं बन रहे हैं. अरे इसमें तो लेफ्टी भी हैं... राइटी भी हैं और कीपर भी है.' हालांकि, सहवाग ने किसी क्रिकेटर्स का नाम नहीं लिया.

कौन हैं सारा गुरपाल?

सारा गुरपाल पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. वो एक्ट्रेस, सिंगर और मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं. हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया में जन्मीं सारा ने चंडीगढ़ से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और साल 2012 में 'मिस चंडीगढ़' का खिताब जीतने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा.

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उन्हें पंजाबी सॉन्ग 'जीन' से खास पहचान मिली, जिसके बाद वो 'गुंडे नंबर 1', 'जगुआर' और '3 पेग' जैसे कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आईं. सारा ने 'मंजे बिस्तरे', 'शवा नी गिरधारी लाल' और 'डेंजर डॉक्टर जेली' जैसी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है.

साल 2020 में वो 'बिग बॉस 14' का हिस्सा बनीं और अब 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में नजर आ रही हैं. एक्टिंग के साथ-साथ सारा अपनी गायिकी के लिए भी जानी जाती हैं. वो 'वैलीयां' और 'स्लो मोशन' जैसे गाने गा चुकी हैं.

कब और कहां देखें 'राइज एंड फॉल 2'?

'राइज एंड फॉल 2' में सारा गुरपाल के अलावा स्वरा भास्कर, करण पटेल, तेज प्रताप यादव, प्रियंका चाहर चौधरी, गौतम गुलाटी, शहजाद पूनावाला, सिवेट तोमर, कायरा अनु, मनीष कश्यप, काजल राघवानी, निहारिका तिवारी, सारा गुरपाल, राज ग्रोवर, इरिना रूड़ाकोवा और अनीश भगत भी नजर आ रहे हैं. शो को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है. इसके नए एपिसोड रोज दोपहर 12 बजे आते हैं.

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